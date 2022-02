Afirma Elisbán Ochoa, gobernador regional de Loreto.



En el marco de la emergencia de seguridad ciudadana que se vive en la zona de frontera, específicamente en el distrito de Yavarí, provincia de Mariscal Ramón Castilla, el gobernador regional de Loreto Elisbán Ochoa Sosa, lamentó que la respuesta del Gobierno Central ante la crisis haya sido tan ausente.

Pese a que según la Constitución Política del Perú es deber primordial del Estado velar por el cumplimiento de los derechos humanos y garantizar la seguridad en las zonas de frontera, de acuerdo al gobernador Ochoa, el Gobierno Nacional no quiso presupuestar el plan de desarrollo integral fronterizo elaborado por el Gobierno Regional de Loreto.

“Nos hemos reunido en dos oportunidades con el presidente, ministros del interior y defensa, les hemos pedido que se implementen políticas de desarrollo fronterizo, pero ambos ministros terminaron pidiéndonos presupuesto a nosotros. Les hemos dicho para cofinanciar, pero al final nos han dicho que no hay presupuesto y que a lo mejor el próximo año”, declaró la autoridad regional.

Recordemos que el pasado domingo, el presidente Pedro Castillo estuvo en la localidad de Caballococha, capital provincial de Mariscal Ramón Castilla, lugar en donde prometió algunas acciones como realizar trabajos conjuntos con Brasil y Colombia para mejorar los controles de seguridad en la zona fronteriza. Sin embargo, no se pudo obtener más detalles ante la negativa del mandatario a responder a la prensa local.

Recordemos que en diciembre pasado, el Banco de la Nación de Santa Rosa fue asaltado y un policía asesinado. Luego, a inicios de enero, un puesto de vigilancia en Puerto Amelia también fue atacado e incendiado, quedando un policía herido de gravedad por heridas de bala.

