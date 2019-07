“Gobierno anterior dejó una deuda a la FAP de 27 mil soles”

Expresó el director de educación respecto al tema de los vuelos para trasladar a escolares a Tarapoto.

Luis Pinedo Piña, aseguró que existieron 3 factores que jugaron en contra por lo que no pudieron cumplir escrupulosamente con el traslado adecuado de los escolares a la ciudad de Tarapoto a fin que participen en los “Juegos Escolares”. Terminó pidiendo disculpas a los padres de familia, escolares, asesores y docentes, por el impase ocurrido.

“El tema de presupuesto fue un impase grande. El ministerio no nos atendió en la necesidad que teníamos que era de 01 millón 600 mil soles. Solo nos transfirió 600 mil soles y el resto se tuvo que cubrir con nuestros recursos. El gobernador nos apoyó en los inicios con 250 mil soles. Y otros servicios pudimos cubrir de manera “fiada” para afrontar las primeras etapas de los juegos escolares.

Los vuelos de Iquitos a Tarapoto son limitados, se ha necesitado movilizar a 405 estudiantes. Se intentó trabajar con la FAP, pero se conoció que existía una deuda desde el año 2016 de 27 mil soles que dejó la gestión regional anterior. Debido a ello se profundizó el problema, lógicamente no querían prestar el servicio. Se canceló la deuda y así abrir la posibilidad del traslado.

Ahora se paga en afectivo, hubo 4 vuelos, mañana (hoy) habrá dos más para trasladar a las delegaciones. Vuelven unos y viajan a Tarapoto unos 85 escolares, se utilizan igualmente vuelos comerciales. La mayoría de ellos regresarán en vuelos comerciales. Loreto siempre ha quedado en un buen lugar, esperamos que ahora sea igual, se les está dando todo el apoyo”, declaró Pinedo.

¿Quizá le cueste el puesto, según el gobernador hubo descoordinación?

-El gobernador tiene muy buena relación conmigo, hemos estado coordinando. Él ha intervenido y nos ha dado respuesta, estamos trabajado muchas horas, con mucha responsabilidad. Claro que tenemos debilidades y lo reconozco. Quiero pedir mil disculpas a los padres de familia, docentes, alumnos, asesores por este impase. Felizmente logramos superarlo con el apoyo del gobernador.