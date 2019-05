Gobernador visitó fuerte militar Alfredo Vargas Guerra donde se proyecta construir el parque Bicentenario de Iquitos

Conjuntamente con alcaldes de San Juan, Belén y Punchana.

Elisbán Ochoa gestiona la posibilidad de reubicar instalación militar y ejecutar en dicho lugar proyectos que favorezcan a la población.

El gobernador de Loreto, Elisbán Ochoa, en compañía de los alcaldes de Belén y San Juan, la alcaldesa de Punchana, y regidores de Maynas, visitó las instalaciones del fuerte militar “Alfredo Vargas Guerra”, en cumplimiento del acuerdo pactado días atrás con el comandante general de la V División de Ejército del Perú, Gral. EP José Rospigliosi Galindo.

Dicha visita tuvo como principal objetivo conocer in situ los ambientes del recinto militar y el servicio que brinda a la población.

El mencionado campamento abarca un área aproximada de 80 hectáreas, que han quedado prácticamente en el centro urbano, donde el gobierno regional tiene previsto construir el Parque Bicentenario de Iquitos y mejorar el aspecto urbanístico de la ciudad.

Durante su recorrido el Lic. Elisbán Ochoa, junto al Gral. EP José Rospigliosi, saludó a los ex combatientes de la cordillera del cóndor; asimismo, visitó los ambientes de la panadería militar, los módulos de maquinaria e ingeniería, confección textil, artesanía, electricidad, electro mecánica, agropecuaria, metal mecánica y carpintería.

Como parte de esta visita, la autoridad regional sostuvo una reunión de trabajo con las autoridades locales y el general de la V División del Ejército, donde expuso la propuesta de reubicar el fuerte militar a un terreno del Gorel ubicado en la carretera Iquitos Nauta.

Al respecto, el General Rospigliosi dijo que existe la predisposición de su institución de contribuir al desarrollo urbanístico de la ciudad; sin embargo, manifestó que si desean reubicarlos, las autoridades tendrían que valorizar el precio comercial del predio, ubicarles en un terreno con similares características, ubicado a no más de 15 Km de la ciudad y dotar a cambio los terrenos de la Villa Olímpica (San Juan), o un terreno cerca al Puente Nanay (Punchana).

Por otro lado, el jefe militar señaló que actualmente existen seudo-asociaciones que vienen lotizando ilegalmente parte de los terrenos del fuerte Vargas Guerra, el cual es un centro de operaciones en caso de emergencias y desastres, el mismo que alberga a 1200 soldados.

Asimismo, Rospigliosi Galindo informó que el Ejército ha invertido cerca de 3 millones de soles en módulos para capacitación e infraestructura, puesto que el ejército cumple una encomiable labor en defensa de la población.

Finalmente, el gobernador de Loreto y las autoridades locales acordaron que en breve conformarán una mesa técnica para definir detalles sobre esta importante propuesta.