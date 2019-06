Gobernador sostuvo reunión con miembros de la CGTP y FPL

Fructífero diálogo con la sociedad civil

Conformarán mesa técnica para buscar soluciones conjuntas de la problemática regional.

Sin diálogo no hay entendimiento. Es por ello, el gobernador de Loreto se reunió con los dirigentes de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y el Frente Patriótico de Loreto (FPL), con la finalidad de evaluar las demandas de la población.

Ayer, las organizaciones antes mencionadas acataron un paro nacional de 24 horas exigiendo al gobierno nacional mayor presupuesto, conectividad, servicios básicos, y un nuevo marco tributario para la región.

En ese contexto, la CGTP y el FPL fueron atendidos por el gobernador, Lic. Elisbán Ochoa, quien escuchó el pliego de reclamo de dichas organizaciones, indicándoles que él también se siente identificado con las álgidas necesidades de la población.

Ochoa, invitó a los dirigentes a sumarse en la mesa técnica regional, la cual volverá reunirse el miércoles próximo, donde plantearán soluciones conjuntas referente a la mejora de los servicios básicos: agua y desagüe, energía eléctrica, conectividad vial (Fluvial, terrestre), deuda social, entre otros problemas que aquejan a la sociedad loretana.

Del mismo modo, Elisbán Ochoa señaló que los loretanos no debemos dejarnos aislar por el centralismo e instó a las bases a mantener la unidad frente a cualquier indiferencia del gobierno nacional.

En otro momento, Ochoa planteó que Loreto debe tener energía propia y barata, dejando al debate la posibilidad de retomar el proyecto de la hidroeléctrica de Mazán, la cual sería una gran alternativa de desarrollo energético para la región.

Además, la autoridad indicó que la región necesita un nuevo marco tributario pero sin dejar de lado el fideicomiso, mostrándose en contra de la pretensión del MEF de querer recortar el presupuesto de Loreto, en el 2020.

“No debemos permitir que nos recorten los fondos del tesoro público de 180 a 35 millones de soles, tampoco hay que rechaza el fideicomiso que por ley nos corresponde”, enfatizó.

Además, el gobernador informó que viajará en los próximos días para participar en el Gore Ejecutivo, donde junto a sus homólogos de Cajamarca y Junín insistirá al MEF la transferencia de los fondos necesarios para el pago de los derechos de selva y preparación de clases a favor de los docentes de esta parte del país.

Tras la mencionada reunión, David Cachique y César Coral, representantes de la CGTP y el FPL, respectivamente, expresaron que el diálogo sostenido con el gobernador fue fructífero, ambos dejaron en claro que el paro no fue en contra del Gobierno Regional, sino fue un llamado de atención al gobierno central para que atienda las múltiples demandas del pueblo loretano.