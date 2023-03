Agradecen apoyo de alcaldes de Iquitos y Sedaloreto para hacer está obra sin celos políticos



Con aplausos fue recibido el gobernador de Loreto, René Chávez cuando llegó hasta el denominado terminal de colectivos en el distrito de San Juan Bautista.

Hasta el lugar también llegaron el director ejecutivo del OPIPP Temis Jhon Rivas Ochoa, Joel Parimango alcalde de la MDSJB, César Vidaurre alcalde , de la MDB, Vladimir Chong alcalde de la MPM, un representante del alcalde de la MDP, y el gerente de Sedaloreto; quienes participaron en la ceremonia del inicio de la descolmatación y limpieza del alcantarillado de Iquitos, obra que se hace mediante un IOARR con la dirección y administración del OPIPP; además antes de iniciar la gestión nos hemos reunido con el MVCyS , dónde mediante mesas de trabajo se coordinó la ejecución de esta importante obra que beneficiará a la población de Iquitos.

El gobernador regional René Chávez agradeció a los alcaldes por el apoyo para el inicio de esta obra, pues; luego de más de diez años dónde las gestiones anteriores no hicieron nada, hoy hemos tomado la decisión de hacer la descolmatación y limpieza del alcantarillado, sin celos políticos, para evitar de esa forma que las viviendas se sigan inundando.

La obra del alcantarillado no ha sido concluida, por lo tanto, más de ochocientos millones de soles no se pueden tirar a la borda, y en este primer tramo vamos hacer los trabajos de limpieza y descolmatación, para posteriormente hacer un diagnóstico real de las condiciones en que se encuentra y con el ministerio de vivienda hacer el proyecto para la ejecución del saldo de obra, mencionó René Chávez.

Luego de la entrega del equipo de protección personal y carretillas a los trabajadores que harán la limpieza de los buzones del alcantarillado, las autoridades concurrieron para visualizar el estado real de un buzón ubicado en la esquina de la calle ocho con carretera Iquitos -Nauta comprobando la colmatación del mismo, por lo que el doctor René Chávez mostró que con una cavadora manual, es una de las formas de cómo se va sacar la arena con olor nauseabundo, para posteriormente otros alcaldes seguir el ejemplo.