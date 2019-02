Tras diálogo con dirigentes del pueblo Awajun

Autoridad regional mantiene firme posición de ser partícipes de mesa de diálogo para un adecuado seguimiento de los acuerdos que se tomen.

Consecuente con la posición asumida en defensa de la estabilidad económica y social de la región Loreto, y de los derechos de los pueblos indígenas, el gobernador regional, Lic. Elisbán Ochoa Sosa, acompañó al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo, en su viaje a la base de la Estación 5 del Oleoducto Norperuano, en Manseriche, provincia de Datem del Marañón.

La máxima autoridad de la región, momentos antes recibió en su despacho a cinco dirigentes del pueblo Awajun, quienes llegaron a la ciudad de Iquitos, luego de participar en la ciudad de Nauta, en la mesa de diálogo con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para solicitarle les acompañe a su comunidad y pueda comprobar in situ, la situación en la que están viviendo luego del derrame de petróleo ocurrido en el mes de enero, a la altura del Km 323+190 del tramo II del Oleoducto Nor Peruano.

Luego de escuchar a los hermanos indígenas, el gobernador regional aceptó la invitación para ser partícipe de las reuniones con el premier César Villanueva, quien precisamente llegó esta mañana a la ciudad de Iquitos, para trasladarse a la zona del conflicto ante el llamado de emergencia de la población Awajun.

La autoridad regional manifestó su interés de ser parte de las reuniones que se realicen entre los pueblos afectados por el derrame de petróleo y el Gobierno Central, señalando su preocupación de encontrar una solución inmediata al problema, dejando en claro que no solo va a ser partícipe de la foto o acuerdos del momento, sino también, ser parte de los acuerdos a los que lleguen, y a su vez realizar un seguimiento como primera autoridad regional si los acuerdos se van cumpliendo en el transcurso del plazo que lo determinen.

Se recuerda que días atrás, el gobernador loretano fijó su posición firme en cuanto a la problemática del tema indígena, proponiendo que los municipios y el gobierno regional participen directamente en la mesa de diálogo para hacer seguimiento de los compromisos entre el gobierno nacional y las comunidades indígenas. “Lo que se trata es que en la mesa de trabajo se dé el compromiso del gobierno nacional, regional, municipal y las organizaciones que estén presentes en la misma”, dijo en esa oportunidad.

Justificó la idea de ser parte de la mesa de diálogo, “porque el petróleo es importante para recuperar la capacidad económica de la población loretana”.