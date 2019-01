Marcando distancia con la corrupción

“Voy a ir hasta el final por cada caso de corrupción”, dijo Elisbán Ochoa Sosa.

Frente a temas de denuncias de corrupción que se han venido difundiendo a través de la prensa escrita, televisiva y radial, así como en las redes sociales, el gobernador de la región, Elisbán Ochoa Sosa, afirmó que nadie que cometa actos delictivos puede estar en una gestión y mucho menos en su gobierno.

Escándalo por difusión de chats y videos

En este sentido, ante el escándalo originado con la difusión de unos chats y videos, del ex asesor Rony Vela Vásquez y el ex director regional de Transportes y Comunicaciones, Juan Carlos Díaz Quintanilla, el titular del GOREL manifestó que se ha procedido a separar a los dos funcionarios y se abrió un proceso de investigación.

“Es un lamentable hecho que involucra la gestión y hemos actuado de manera inmediata. Nadie que cometa actos delictivos puede estar en una gestión, yo estoy demostrando con hechos que no nos estamos casando con la corrupción”, refirió.

Educación caso

de las UGEL.

El gobernador también se refirió a la denuncia periodística realizada por Darwin Paniagua, quien fue funcionario de confianza de la anterior gestión, y que no hizo nada para combatir la corrupción en las UGEL de la región, a pesar de las denuncias presentadas.

Así se refirió al caso de la UGEL San Lorenzo, donde hubo más de 20 millones de soles en desfalco, lo mismo que en Caballo Cocha era un festín permanente en la Ugel, donde cobraban en nombre de personas fallecidas. Del mismo modo, se refirió a la corrupción denunciada en las Ugel de Putumayo y Nauta.

Mencionó que precisamente se ha destituido al señor Lenie Armas, como director de la Ugel Maynas, por los actos de corrupción que le involucran. “Los cambios se hacen en función a una visión de desarrollo”, afirmó.

Por otro lado, anunció que para los funcionarios de confianza de la actual gestión, habrá cambios importantes, toda vez que les pedirá de forma interna a cada uno de ellos que pongan el cargo a disposición. “Hay una propuesta política de desarrollo para Loreto, es importante desarrollar dentro de los próximos meses un paquete de proyectos para la construcción de la nueva matriz económica”, manifestó el presidente de la región.

Sobre corrupción en el sector Salud

Sobre el sector Salud, Ochoa Sosa indicó que hay círculos que mantuvieron privilegios, gollerías, y son ellos que exigen cambios y protestan. “Eso no debe continuar y estamos denunciando nepotismo en los hospitales y en la Dirección de Salud, además de proveedores que tienen vínculo familiar con trabajadores de salud”, dijo.

Reafirmó que en los próximos meses no habrá más escándalo de corrupción… “Hemos observado cobranzas con proveedores sin órdenes de servicio. Un modus operandi que viene desde gestiones pasadas y eso debemos poner fin. “Voy a ir hasta el final por cada caso de corrupción”, recalcó la autoridad regional.

Personal de trabajo

GOREL

Finalmente, se refirió al concurso convocado para contrato de personal por la modalidad CAS, manifestando que hoy se necesita personal capaz y profesional siguiendo las normas establecidas por OSCE. “Se está trabajando y haciendo el mejor de los esfuerzos para ordenar la casa y trabajar por el pueblo”, refirió.