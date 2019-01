En reunión con rector de la UNAP, congresistas, alcaldes provinciales, distritales y sociedad civil, se vio fundamentalmente el tema del derrame de petróleo en el oleoducto.

Atentado en Km 193 del ramal norte del oleoducto Nor Peruano, ha afectado 12 mil puestos de trabajo y miles de barriles derramados.

El gobernador de la región, Elisbán Ochoa Sosa, planteó una serie de iniciativas urgentes para resolver la problemática del canon petrolero y las consecuencias del derrame de petróleo en el Oleoducto Nor Peruano, entre ellas la formación de una comisión para hacer llegar un pronunciamiento al presidente del Congreso y concertar una mesa de diálogo con el gobierno central.

Fue durante la reunión realizada con el rector de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana-UNAP, Heiter Valderrama Freyre, congresistas, alcaldes provinciales, distritales y miembros de la sociedad civil organizada, en las instalaciones de la Biblioteca Central de dicha universidad.

En esta reunión, el especialista en la problemática del sector Hidrocarburos, Harrison Pinedo Vargas, realizó un informe descarnado del déficit actual del Oleoducto Nor Peruano, que desde su instalación el año 1977, lleva registrados 65 derrames de petróleo y 102 eventos por daños o atentados causados por terceros.

El atentado que ha causado mayor daño ha sido reportado en el Km 193 del oleoducto ramal norte, en la comunidad Mayuriaga, distrito del Morona, ocasionando que se vean afectados 12 mil puestos de trabajo y miles de barriles derramados en la Amazonía; y lo más grave es que no se ha podido superar el problema porque los habitantes del pueblo Mayuriaga no permiten el ingreso del personal capacitado para reparar. Señaló que esta problemática obedece al interés personal de seudo dirigentes.

Ante esta realidad, el congresista Juan Carlos del Águila, propuso la creación de la Fiscalía Supranacional para denunciar estos casos.

En su intervención, el gobernador regional manifestó que Loreto tiene una economía petrolizada de casi 50 años y se ha dejado hacer que las anteriores autoridades manejen los recursos del canon a su manera.

“Hoy estamos dispuestos a caminar junto al pueblo, el canon es importante y a partir de ahora tenemos que empezar a sembrar”, dijo la autoridad regional, a la vez que planteó al gobierno nacional la necesidad de actuar con mayor celo, toda vez que hay ONG y seudo dirigentes que se están aprovechando de esta situación…“Debemos aplicar normas y leyes para resolver esta situación y efectuar un pronunciamiento conjunto y contundente”, dijo Ochoa Sosa.

Al mismo tiempo, invocó a los pueblos originarios para que hagan un llamado de atención a los seudo dirigentes que ya empiezan a tener rechazo en sus comunidades. “Se debe formar una comisión para dialogar con la PCM, Ministerio del Interior, Contraloría e instituciones involucradas al sector hidrocarburos”, reiteró el gobernante de Loreto.

Por otro lado, dijo que el gobierno nacional tiene la obligación de invertir en la región, toda vez que el presupuesto del canon petrolero es la única economía con la que cuenta Loreto, por lo que indicó que este pedido lo hará llegar al presidente del Consejo de Ministros en su próxima reunión.

Finalmente, el vicerrector de Investigación de la UNAP, Alberto García, señaló que se debe declarar en estado de emergencia al sector Hidrocarburos, propuesta que debe ser considerada en el Ejecutivo.