Dr. René Chávez viajo hasta el Datem del Marañón – San Lorenzo donde inauguró la implementación de la sala de operaciones y observaciones post operatorio del hospital II-1, donde realizarán operaciones a cargo de médicos especialistas a todo aquel que lo necesite sin tener que viajar hasta la ciudad de Iquitos para tal fin.

“Con esto se inician las operaciones quirúrgicas en este hospital, la Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR) ya está casi culminada por 2 millones de soles para implementar y modernizar la sala y otros ambientes, así también dotar de especialistas que serán remunerados por la entidad regional como gineco obstetra, neonatólogo, cirujano y pediatra, en aras de salvaguardar la salud de las gestantes, madres y recién nacidos. No podemos permitir más muertes por falta de atención especializada” dijo el gobernador.

También anuncio que ya está en proceso la licitación para la remodelación del mencionado establecimiento de salud y se hará con una empresa especializada en este tipo de construcciones. Cabe indicar que este nosocomio es el tercero en iniciar operaciones quirúrgicas.

“Agradezco la voluntad del gobernador por priorizar el tema de salud en la provincia Datem del Marañón, tengo la seguridad de que con su apoyo las cosas van a mejorar” indicó el médico encargado del hospital.

Además visitó la Institución Educativa Primaria y Secundaria 62283, Huacachina ubicada en la ciudad de San Lorenzo, que durante años sufre la falta de una infraestructura adecuada para albergar a niños y jóvenes que estudian en precarias condiciones, la autoridad regional al ver in situ esta necesidad y sobretodo comprobar que en las aulas no tenían pizarras, dispuso inmediatamente la implementación con las mismas. El gobernador anunció que se agilizará la licitación para la construcción de este centro educativo.

“Es mi compromiso iniciar este año la construcción de este importante colegio, para que nuestros estudiantes tengan la comodidad de estudiar en ambientes adecuados y seguros y los docentes puedan desarrollar la curricula con total normalidad” expresó el gobernador. Además, al pedido de los alumnos del quinto año de secundaria para que sea padrino de promoción, acepto sin dudarlo.

Posteriormente, acompañado del Gerente Regional de Educación de Loreto (GREL), se reunió con el director de la UGEL, directores de los centros educativos de la ciudad y dirigentes de los maestros bilingües para tratar el tema de nuevas plazas vacantes para los docentes de la zona, por lo cual se comprometió a articular esfuerzos con la GREL para buscar una solución a este pedido.