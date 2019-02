DRTC construirá 6 trochas carrozables que promoverá empleos y beneficiaria a cientos de pobladores de diversos caseríos en la carretera Iquitos-Nauta y se está impulsando la actualización del Plan Vial Regional, para gestionar mayor presupuesto ante el gobierno central.

Por encargo del gobernador regional Elisbán Ochoa Sosa, el director regional de Transportes y Comunicaciones-DRTC viene trabajando de forma articulada con la Gerencia de Desarrollo Comunal del Gorel, la Oficina Regional de Participación Ciudadana-ORPAC y los moradores de los caseríos de el Dorado, Belén de Judá, Palo Seco, Ángel Cárdenas, Santa Eloysa, El Paujil, Nuevo Horizonte, Ex Petroleros 1ª y 2ª Zona, 10 de Octubre, entre otros, donde se encuentran agremiados a la Federación Agraria Regional FEDAPPEC-Loreto, ubicados en los alrededores de la carretera Iquitos-Nauta.

En este trabajo articulado se impulsará la construcción de 6 trochas carrozables por lo que se inspeccionó las vías de penetración, las que beneficiarán a cientos de moradores de estas comunidades en el ingreso y salida a sus caseríos con lo que no tendrán problemas en la extracción de sus cosechas, ganado, carbón, etc. mejorando de esta forma la calidad de vida de la población.

Con la Gerencia de Desarrollo Comunal se organizará a las mujeres y se las instruirá en el desarrollo de sus habilidades sociales y productivas, capacitándolas en la crianza de aves de corral, producción de hortalizas y otros. Marithé Pinedo Vásquez, subgerente de Desarrollo Comunal, refirió, “Estamos trabajando fuertemente en el desarrollo de las capacidades de las mujeres, buscamos empoderarlas, enseñarles a generar sus propios ingresos e impulsar el progreso de sus familias, de igual forma enseñarles a conocer sus derechos y fortalecer sus conocimientos de planificación familiar

Buscando prevenir embarazos adolescentes, es importante articular esfuerzos como ahora con la Dirección de Transportes y Comunicaciones, a fin de llegar a más beneficiaras en estos caseríos”, finalizo.

Con la Oficina Regional de Participación Ciudadana-ORPAC se implementará mingas comunales en los diversos caseríos y se trabajará con la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones una agenda conjunta de trabajos; la jefa de ORPAC, Elisa Pizango Gómez, refirió, “Estamos comprometidos con impulsar el desarrollo en la región, tenemos claro los lineamientos que nos dio el gobernador regional, y estamos trabajando fuertemente, desarrollaremos mingas comunales que beneficiará a la población de estos sectores”, finalizó.

Por su parte, Walker Reyna Sangama, presidente de la Federación Agraria Regional Loreto, manifestó, “Para nosotros es de gran importancia tener vías accesibles y bien hechas, todos los gobiernos nos olvidaron, cuando llueve es imposibles sacar nuestros productos y llevarlos a la ciudad, muchas veces se malogran y perdemos nuestra inversión; asimismo, sacar un enfermo es un calvario, pues las vías están inaccesibles ahora por las lluvias, agradecemos al gobernador Elisbán Ochoa por interesarse en nosotros, confiamos que muy pronto tendremos vías accesibles y que generen desarrollo para todos nosotros, agradecemos el apoyo de otras gerencias que también realizan importantes trabajo con mujeres y niñas en nuestra comunidades”, puntualizó.

Como parte de los gestiones que se vienen desarrollando, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones está impulsando la actualización del Plan Vial Regional que permitirá gestionar ante el gobierno central mayor presupuesto para nuestra región Loreto; en ese sentido, hubo una reunión con el alcalde de la Municipalidad Provincial de Nauta Giampaolo Ossio Rojas Florindez, quien de inmediato llevó en propuesta al consejo provincial un convenio con la DRTC, que busca de forma articulada trabajar en beneficio de la población, desarrollando acciones de arreglo de vías, aperturar nuevas trochas carrozables, fomento de empleos, entre otros.