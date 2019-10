Gobernador regional coloca primer ladrillo para obra de mejoramiento de la IEPPM Nº 601411 Melvin Jones

Financiada con fondos del Fideicomiso por más de 7 millones de soles

El plazo de ejecución es de 270 días calendario y beneficiará a una población directa de 7,640 personas.

En medio de la algarabía de alumnos, docentes y padres de familia, el gobernador Elisbán Ochoa hizo entrega del terreno a la empresa constructora que ejecutará la obra de mejoramiento del servicio de la Institución Educativa Pública Primaria de Menores Nº 601411 – Melvin Jones, del sector de Pampachica, en el distrito de San Juan Bautista, colocando al mismo tiempo, en forma simbólica el “primer ladrillo”.

El plazo de ejecución de esta obra es de 270 días calendario, con un monto contratado en S/. 7’482,146.91 para beneficiar en forma directa a una población de 7,640 personas.

Durante la emotiva ceremonia desarrollada en dicho centro escolar, el ciudadano Luis Huanuire, a nombre de los padres de familia, agradeció a la autoridad regional por la ejecución de esta obra. “Para nosotros es un honor recibir esa obra. Un sueño hecho realidad. La directora y nosotros hemos luchado mucho. Apostando por la educación estamos apostando por el desarrollo”, mencionó

Por su parte, la directora del plantel, Karim Elsa Hidalgo Chuquimbalqui, también ponderó la decisión de hacer realidad este proyecto. “Un sueño de hace más de 10 años, este año por fin se hace realidad. Gracias a la gestión del gobernador. Queremos ya contar con una nueva infraestructura porque eso ayudará mucho a nuestros estudiantes”, refirió.

A su turno, el gobernador indicó que: “Esta obra es muy significativa para la gestión, para los niños y para el gobierno regional. Hoy damos inicio a algo que la población estaba esperando, la inversión del fideicomiso. Ese presupuesto tiene que llegar a toda la población”, dijo, señalando que en los próximos días continuará poniendo en marcha nuevas obras financiadas con este recurso.

“Este colegio va a contar con mucha infraestructura, hasta una sala para tratamiento psicológico para los alumnos, a los que podrán sumarse más niños de la zona. Solo espero que se cumplan los aspectos técnicos y que los amigos de construcción civil también colaboren y se cumpla con el plazo de ejecución. Tenemos que trabajar juntos”, manifestó.

En este sentido, hizo un llamado a los integrantes tanto de la CGTP como de la CTP para evitar confrontaciones. “Todos tendrán trabajo”, precisó, y al mismo tiempo invocó a los padres de familia para que vigilen la ejecución de la obra. “La Gerencia de Infraestructura va a cumplir su responsabilidad, pero también es importante la vigilancia civil”, refirió.

Por otro lado, la autoridad regional valoró el compromiso asumido por los niños de cuidar su colegio una vez terminado, ofreciendo premiar al aula mejor conservada y que tenga el jardín mejor cuidado. Anunció que el próximo año se hará una competencia entre los colegios y el que resulte mejor cuidado será premiado con un kit de materiales deportivos, juegos lúdicos, computadoras y materiales electrónicos.

También el representante de la firma constructora, se comprometió a donar una banda de música para este colegio el día de la inauguración de sus nuevas instalaciones. La nueva infraestructura contará con un módulo de dos pisos y un módulo de un piso, con un total de 11 aulas pedagógicas, un aula de innovación, ambientes administrativos, servicios higiénicos, vestidores, dirección, sub dirección, sala de profesores, secretaría, sicología, tópico, etc. así como un módulo de comedor.

Cabe precisar que el gobernador regional estuvo acompañado en la mesa de honor por el director de Educación Luis Pinedo Piña, la consejera Ofelia Chávez, el gerente general regional Danilo Tello, el sub gerente de Supervisión y Control Raúl Flores; la directora del plantel, la sub directora Carmela Malarín y la alumna del 6to. grado de Primaria Carmen Sandoval.