Gobernador reafirma decisión de construir la carretera a Santo Tomás con fondos del fideicomiso

En reunión con pobladores de 35 AA.HH.

Pobladores dieron su respaldo a decisión de la autoridad regional.

En reunión sostenida con los pobladores de los 35 asentamientos humanos que conforman el centro poblado de Santo Tomás, distrito de San Juan Bautista, el gobernador, Lic. Elisbán Ochoa, reafirmó la decisión de su gestión de construir -con fondos del fideicomiso- la carretera que los unirá con la vía interprovincial Iquitos-Nauta y la comunidad de Santa Clara.

El gobernador regional, sostuvo un diálogo muy alturado con los dirigentes y cientos de pobladores que colmaron las instalaciones del auditorio central del gobierno regional de Loreto, quienes llegaron hasta la sede gubernamental para pedir que se haga realidad esta obra, largamente esperada.

La autoridad regional, les explicó que pese al documento firmado el 22 de enero con el alcalde de San Juan Bautista, Ángel López Rojas, por el cual se hace el cambio de la unidad ejecutora de la parte técnica y económica al gobierno regional -del proyecto de Mejoramiento de la vía vecinal empalme LO-103 hasta el centro poblado Santo Tomas- a la fecha, no se ha recibido el expediente técnico de la obra, pues, sigue en manos de la municipalidad distrital.

No obstante, el gobernador regional garantizó a los dirigentes y pobladores que la obra se iniciará en el presente año: “Si no encontramos presupuesto hasta junio, la obra será financiada con el segundo desembolso del Fideicomiso, lo que sería un 40% de todo el saldo. Daremos un presupuesto concreto y un proyecto bien hecho para esta carretera”, precisó, con la reafirmación de la licitación hasta el mes de julio del presente año.

La exposición de parte de la autoridad regional, recibió un gran respaldo de parte de la concurrencia que espontáneamente celebró con aplausos su intervención.