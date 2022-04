16En pleno auge delictivo en Iquitos y luego de la II Sesión Ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Loreto (CORESEC), que se llevó a cabo el pasado miércoles por la mañana, el gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa, afirmó que en solo un mes se ha detenido a cinco efectivos policiales por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

De acuerdo a Ochoa Sosa, esta cifra cuenta desde la llegada del nuevo general PNP Santiago Sotil Niño, como Jefe de la IV Macro Región Policial Loreto, quien de acuerdo al gobernador regional, está realizando una “limpieza” en su institución.

“El general Sotil nos informó que hace apenas un mes esta acá, pero que en ese lapso ya se ha capturado a cinco miembros de su institución. Lamentamos este hecho, pero es una verdad. Está haciendo una reorganización y una limpieza en su institución”, declaró la autoridad regional.

En ese sentido, indicó que en los próximos días entrarán en operación 150 nuevos agentes especializados en trabajos de seguridad ciudadana, así como 200 efectivos y 18 motocicletas para expandir el patrullaje a las zonas periféricas de Iquitos metropolitano. “Vamos a poner freno a esta ola delictiva que siempre se agudiza en época electoral”, agregó.

El gobernador criticó que las municipalidades no estén cumpliendo con priorizar la agenda de seguridad ciudadana y pidió “no dejar solo al Gobierno Regional”.

“El general hacia un llamado de auxilio, decía ‘no nos dejen solos’, y yo les digo a los alcaldes no le dejen solo al Gobierno Regional, nosotros estamos asumiendo prácticamente toda la problemática. Los municipios hacen su esfuerzo pero no creo que sea suficiente. Hay prioridades que ellos tendrían que accionar” concluyó.

Cabe resaltar que uno de los efectivos policiales detenidos, el señor Julio Pretel, fue puesto en libertad y se dispuso que continúe su proceso de investigación en esa condición. (A. Padilla)