Gobernador loretano planteó al presidente Vizcarra solución al problema energético y al agua y desagüe

Elisbán Ochoa agradeció al pueblo loretano, visitantes, comisión organizadora, trabajadores y gobiernos amazónicos por el éxito alcanzado en la Expo Amazónica.

También hizo extensiva su gratitud a la policía nacional y municipal por resguardar el orden durante el desarrollo del evento.

El gobernador de la región Loreto, agradeció al pueblo loretano, a los miles de visitantes, a los gobernadores amazónicos, a la comisión organizadora, trabajadores del gobierno regional, expositores, compradores, por el gran éxito obtenido en la Expo Amazónica 2019 que culminó este domingo 18 de agosto con la presencia del presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo.

“Demostramos que los loretanos somos capaces de organizar un evento no solo para el país, sino para todo el mundo. Si somos capaces de superar nuestra diferencias seremos capaces de hacer el progreso real de la Amazonía, y hacer de nuestra tierra, de nuestra patria chica un lugar digno donde vivir”, dijo.

Luego, dirigiéndose al jefe de Estado, el gobernante loretano le manifestó que solo le pedía dos cosas fundamentales: uno la generación de energía buena y barata, porque es la única forma de transformar nuestros recursos dándoles valor agregado. “No hay pueblo en el mundo que no se desarrolle si no tiene energía buena y barata”, recalcó.

El segundo pedido se refería para que se dé solución definitiva al problema del agua y desagüe tanto de Iquitos como de toda la región Loreto.

Al final de su discurso hizo entrega al presidente Vizcarra el cetro de mando, para que a su vez le haga entrega al gobernador de la región Amazonas, para la organización, el próximo año de la Expo Amazónica 2020.

El gobernador de Amazonas, Oscar Ramiro Altamirano Quispe, agradeció por este gesto y felicitó a su par de Loreto, por la excelente organización y planificación de la Expo Amazónica 2019, haciéndolo extensivo al vicegobernador Andrés Ferreira por presidir la comisión organizadora y contribuir al éxito del evento.

También agradeció y felicitó al jefe de Estado por el apoyo incondicional a los gobiernos regionales amazónicos, expresándole a la vez su respaldo para combatir el flagelo de la corrupción. Luego se presentó el video de lo que será la Expo Amazónica 2020 en la región Amazonas.