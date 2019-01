Este fin de semana

COER se encuentra sin internet y antena satelital, Villa Olímpica y Quistococha en completo estado de abandono y la planta de asfalto está cerrada por deuda de alquiler del local. Asimismo, se tuvo conocimiento que sede donde funciona DIRESA tiene una deuda de tres meses de alquiler que dejó la anterior gestión.

El gobernador regional de Loreto Elisbán Ochoa Sosa, acompañado del vice gobernador, concejeros regionales y funcionarios, visitaron este fin de semana las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional-COER, así como la planta de Asfalto, Quistococha y la Villa Olímpica para constatar el estado en el que se encuentran estas dependencias que pertenecen al Gobierno Regional de Loreto.

Muy mortificado se vio el titular de la región al constatar in situ el estado de estas entidades. “El gobierno anterior dejó en un completo caos el estado de muchas instalaciones. En el COER no hay internet porque no se paga y no cuenta con una antena satelital, se vienen las lluvias la quincena de enero y esta área debe trabajar en óptimas condiciones. El parque turístico Quistococha totalmente abandonado, todo despintado, sin mantenimiento a la jaula y el espacio donde habitan los animales, nada de orden, un verdadero caos; lo mismo sucede con la villa olímpica, más parece una pampa que otra cosa, da mucha pena que este espacio deportivo se encuentre en condiciones pésimas”, indicó Ochoa Sosa.

Asimismo, agregó “llegamos a la planta de asfalto y no pudimos entrar porque esta con cadena y candado ya que la dueña del local donde funciona aduce que se le debe dos meses de alquiler y hasta que no se le cancele no podemos hacer uso de estas instalaciones, encima nos dejan una deuda que cumplir como sucede en el local de la DIRESA que funciona en Leticia con Grau, los dueños están fastidiados porque se les debe tres meses, deuda que nos dejan con total descaro. La verdad me indigna y me molesta esta situación de la anterior gestión nos vendió que todo era una maravilla, cuando es todo lo contrario. Quejándome tampoco sacamos nada, tenemos que mirar hacia adelante, empujar el carro solucionando los problemas y trabajar por el desarrollo de Loreto”, finalizó el gobernador.