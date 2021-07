Gobernador Elisbán Ochoa rechaza designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros

Además, afirmó que gobernadores regionales no aceptarían la presencia de Vladimir Cerrón en próxima reunión que sostendrán con el presidente.



Pese a ser vinculado en varias ocasiones con la campaña electoral de Perú Libre, el Gobernador Regional de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa, discrepó totalmente con la designación del congresista por este partido, Guido Bellido, como presidente del Consejo de Ministros.

La autoridad regional aseguró que tomó con sorpresa esta disposición del presidente Pedro Castillo, sobre todo tras el moderado y “esperanzador” discurso que sostuvo el mandatario el 28 de julio. “El 28 recibimos por parte del presidente Castillo un mensaje de esperanza, optimismo, pero ayer se disparó con la designación del señor Bellido que tiene serios cuestionamientos”.

Además, apuntó que cualquier vinculación con una agrupación terrorista debe ser rechazada desde cualquier punto de vista. Esto en relación con la investigación por supuestas apologías al grupo terrorista Sendero Luminoso que se lleva a cabo contra el primer ministro peruano.

“Los que creemos en la democracia, las peleas y revoluciones se deben hacer con ideas. Sendero luminoso es un grupo terrorista, ahí no hay vuelta que dar, es un grupo que ha quitado vidas inocentes”. Declaró el gobernador loretano.

Por otro lado, indicó que si bien Pedro Castillo había prometido que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, no tendrá presencia en su gobierno, en las últimas horas se ha dejado evidencia que esto no es así. Sin embargo, puntualizó que espera que tanto la presencia de Cerrón como de Bellido no obstaculicen la gestión del mandatario.

“Esperemos que eso no empañe el inicio de una gestión que esperamos sea exitosa. Ahora se viene una andanada de ataques como en el proceso electoral y el conteo de votos. Todas las balas están orientadas al señor bellido”. Manifestó

Finalmente, aseguró que los gobiernos regionales no tienen por qué aceptar la presencia de Vladimir Cerrón en las gestiones de gobierno, por lo que los gobernadores regionales no aceptarían la presencia del ex gobernador de Junín en la reunión que sostendrán las autoridades con el presidente Castillo.

“Nosotros definitivamente no aceptaríamos (que Vladimir Cerrón estuviese presente) porque eso no tiene nada que ver con las funciones que asume el presidente de la República”. Concluyó Ochoa Sosa.