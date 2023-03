Para reparación de la red de alcantarillado

Proyecto valorizado en más de 18 millones de soles, generará más puestos de trabajo.



El gobernador regional de Loreto, Dr. René Chávez Silvano, dio inicio al lanzamiento de la limpieza y descolmatación de la red de alcantarillado, en la zona de El Terminal, distrito de San Juan Bautista.

Esta obra tendrá una duración de 8 meses, con un presupuesto de más de 18 millones de soles, generando más puestos de trabajo. Más de 70 personas trabajarán en la reparación del alcantarillado en todos los distritos de Belén, Punchana, Iquitos y San Juan.

La autoridad regional indicó que desde hace 10 años toda la población de Iquitos ha sufrido por esta mala obra y hoy debe primar la solución a este problema. “Esta obra es el sueño de todos y hoy se demuestra la capacidad de solucionar este problema en equipo. Hace más de 10 años sufre el pueblo por las inundaciones por causa de un sistema de alcantarillado no se ha terminado y que no ha funcionado realmente, 750 millones se han gastado en este alcantarillado y no se puede botar por la borda por un egoísmo. Estamos destrabando obras, se hizo un plan de trabajo con el equipo de OPIPP y el ministerio de Vivienda para armar una ruta y esto estamos haciendo, limpiar y descolmatar la red de alcantarilla”, sostuvo.

Como se recuerda el sistema de alcantarillado de la ciudad se encuentra colapsado y arenado ante la falta de un programa de mantenimiento rutinario, sobre todo cuando llueve las familias se inundan y pierden sus cosas materiales hasta el día de hoy, pero gracias a esta gestión se solucionará.

En esta actividad acompañaron al gobernador, los alcaldes distritales y provinciales, el jefe de OPIPP, Gerente de Sedaloreto, entre otros. Además, se hizo entrega de implementos al personal que estará a cargo de esta importante labor.

La limpieza y descolmatación permitirá que el sistema de alcantarillado mejore y tenga un correcto funcionamiento en la recolección, evacuación de las aguas residuales y pluviales.