“Gobernador debería explotar a los buenos profesionales loretanos que tenemos”

Manifestó María Luz Rodríguez, secretaria del sindicato de trabajadores del hospital regional.

Declaró en torno a lo que el día de ayer fue noticia en todo el sector salud. Respecto a los posibles funcionarios que habría traído el nuevo director de salud a Loreto, teniendo éstos varios cuestionamientos y denuncias graves.

“Nosotros también recibimos la noticia con mucha preocupación. El director debe ver bien a los profesionales que quiere agregar a su gestión, nosotros no podemos tener y permitir esa clase de trabajadores, hemos visto que algunos aparecen como inhabilitados.

Acá tenemos buenos profesionales, excelentes profesionales salidos de las universidades y no se les está dando la importancia necesaria. Entonces el gobernador debería explotar a esos profesionales de Loreto, no necesitamos que gente foránea cuestionada venga acá. Aquí contamos con gente profesional que puede reflotar al sector salud del fondo en que está hundido”, opinó María Luz.

De otro lado, respecto al cambio de director del hospital regional, mencionó que aún no conocían de nombres para ese cargo, pero que al parecer ya era un hecho. “Varias veces se le dijo al director Galo que tenía que hacer cambios, pero no quiso escuchar y ahora son las consecuencias”, concluyó.