Gobernador de Loreto recibió visita protocolar del gobernador de Amazonas- Colombia

Perú y Colombia se unieron a fiesta de San Juan 2019

Además, ambas autoridades trataron temas fronterizos de sus respectivas jurisdicciones.

El gobernador de Loreto, Elisbán Ochoa (Perú), recibió la visita protocolar de su homólogo del Departamento de Amazonas (Colombia), Víctor Hugo Moreno Bendeiras, con quien intercambio experiencias y abordaron temas relacionados a la fiesta de San Juan 2019, además de la problemática que aqueja a los pueblos fronterizos de ambos países.

Las mencionadas autoridades hicieron intercambios de recordatorios y coincidieron en que las fronteras del Trapecio Amazónico deben ser atendidas con prioridad y mejorar la calidad de vida de sus pobladores.

Los referidos gobernantes trataron temas relacionados al desarrollo productivo, turístico, educativo y forestal, tanto de la región Loreto como del departamento de Amazonas, cuya capital es Leticia.

Asimismo, Ochoa y Moreno aprovecharon para esclarecer la controversia sobre la ubicación geográfica de la localidad de Santa Rosa tras la declaración de un funcionario colombiano que dijo que esta localidad está dentro de territorio del país vecino. Lo cual no es verdad.

Al respecto, el gobernador de Loreto manifestó su preocupación por esta situación y dijo que solicitará información a la Cancillería de Colombia, a fin de no seguir confundiendo a la población, ya que Santa Rosa es peruana.

En tanto, Moreno lamentó lo sucedido y señaló que la comunidad de Santa Rosa es de Perú, por lo que merece un pronunciamiento inmediato de parte de su país.

Por otro lado, existe la posibilidad de suscribir un convenio bilateral para que los pueblos de la frontera puedan acceder a los servicios de salud y educación, tanto en Colombia y Perú.

Sobre el particular, la Dra. Rocío Catunta, sub gerente de desarrollo territorial del GOREL, quien también estuvo presente en dicha reunión, manifestó que el Gobierno Regional viene trabajando en la creación de dos nuevos distritos en zona de frontera, se trata de los distritos de Santa Rosa y Bellavista Cayero.

Finalmente, las autoridades de Perú y Colombia departieron un suculento desayuno típico de la región Loreto, gastronomía que cautivó a los ilustres visitantes.