Gestión Sanjurjo logra acuerdo con los moradores del Puerto Salaverry y San Agustín

Para el reasentamiento de sus viviendas

Importante reunión sostuvo la Municipalidad de Provincial de Maynas en las instalaciones del colegio Fernando Lores Tenazoa, ubicado en la calle Nauta primera cuadra, con los moradores de los autodenominados Asentamientos Humanos “Puerto Salaverry” y “San Agustín”, que se encuentran ubicados por la primera cuadra de la calle Nauta, parte baja del bulevar de Iquitos

La reunión se inició a las 08:00 de la mañana y contó con la presencia del gerente de Acondicionamiento Territorial, Arq. James Deyvis Cabellos Alván, jefe de la División de Defensa Civil; Roy Llerena Tafur, jefe de Participación Ciudadana Alan Alván Celis, funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), representantes de la empresa MAXICASA, y serenazgo de Maynas. Además de los moradores de la referida zona.

Durante el encuentro se brindó información sobre el avance del proceso de “REASENTAMIENTO” que viene gestionando la Municipalidad Provincial de Maynas. Durante el desarrollo de la reunión los representantes de la Autoridad Nacional del Agua hicieron mención lo especificado en la Ley N° 30556-Ley de Reconstrucción con Cambios; donde se indica que “La posesión en zonas declaradas de riesgo no mitigable no configura derecho susceptible de acciones judiciales en el fuero constitucional, civil o de cualquier otra. Son nulos de pleno derecho los contratos que se celebren respecto de predios ubicados en zonas declaradas de riesgo no mitigable. Adolecen de nulidad los actos administrativos emitidos sobre otorgamiento de derechos en zonas declaradas de riesgo no mitigable”.

Asimismo, se mostró los expedientes de los estudios realizados sobre la faja marginal en donde se encuentran habitando los pobladores, dando como resultado ser una zona de MUY ALTO RIESGO, resultado que reafirmó el jefe de la División de Defensa Civil. Por ello, la Gerencia de Acondicionamiento Territorial, en representación del alcalde, viene realizando las gestiones del reasentamiento de los pobladores de los autodenominados Asentamientos Humanos “Puerto Salaverry” y “San Agustín”. El proyecto mejorará la calidad de vida y logrará terminar de una vez por todas con las diferentes pérdidas económicas, materiales y sobre todo pérdidas humanas en la zona de alto riesgo que se encuentran actualmente habitando.

El mencionado reasentamiento se realizará regido por la Ley N° 29090, Ley de Regularización de Licencia de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, el mismo que contará con todos los aportes reglamentarios como: Servicios Básicos, Equipamiento, Institución Educativa de Inicial, Primaria y Secundaria, Comisaría, Centro de Recreación, Áreas Verdes, entre otros.

Cabe mencionar que el reasentamiento trae como resultado la ejecución del Proyecto “CREACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECÓN TARAPACÁ” aprobado con R.M. N° 467-2016-MINCETUR de fecha 30 de diciembre de 2016; lo cual traerá un significativo beneficio económico para la ciudad. Para dar por concluida la reunión, se agendó una próxima reunión para el día viernes 09 de agosto a las 6:00 pm. en las instalaciones del colegio Fernando Lores Tenazoa.

(MPM)