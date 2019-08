“Gestión conjunta entre empresa y Gore San Martín debe conducir al éxito en beneficio de la población sanmartinense”

En reunión con el gobernador regional de San Martín -en días pasados- Pedro Bogarín, presidente de Electro Oriente Jaime Salomón, señaló que, como parte de la nueva política de acción de su gestión, están reuniéndose con autoridades locales y regionales en el afán de mejorar su servicio en favor de los usuarios.

Agregó el funcionario que, por meses estuvieron buscando este acercamiento y que felizmente pudo darse a propósito de la visita del gobernador a la Expoamazónica la semana pasada.

En reunión conjunta, donde ambos funcionarios estuvieron acompañados de sus equipos técnicos, se pudo ver en mesa de trabajo los avances que se vienen desarrollando y también se pudo alcanzar puntos de encuentro entre dos gestiones que llevan apenas unos meses en el cargo; 8 meses en el caso del gobernador y 10 meses en el caso del presidente de directorio de Electro Oriente, Salomón.

Jaime Salomón señaló, “tenemos obras por entregar en las 4 regiones donde tenemos concesión, ya estamos trabajando en encontrar fechas con las respectivas autoridades a fin de programar la entrega de las mismas, estas superan los 112 millones de soles y suman en beneficio del 37 % de la extensión territorial que alcanza Electro Oriente en el suelo patrio”.

Agregó el funcionario, “no olvidar que, en carpeta se tiene una serie de proyectos que vienen ejecutándose con proyección hacia fines del 2020. Si bien es cierto, el tiempo en que se desarrolla esta gestión es corto, hay mucho por resaltar, como la puesta en funcionamiento de varias hidroeléctricas, sub estaciones como Moyobamba y Bellavista y la próxima recuperación de las centrales GERA I y GERA II, todo en San Martín”.

Aprovechó en señalar también el funcionario que una de los puntos en agenda y de mayor interés de parte del gobernador era la regulación de las tarifas eléctricas en la región; a lo que se le explicó que, “estas son reguladas a nivel nacional por Osinerming, no por Electro Oriente”.

Finalmente, el ingeniero Salomón señaló que, “agradecemos la disposición del gobernador regional Pedro Bogarín y reiteramos, estamos esforzándonos mucho en Electro Oriente por entregar cada vez un mejor desempeño y ello se puede apreciar al comparar lo hecho el 2018 y los logros alcanzados a fines de julio de este año, estamos superando toda expectativa y esperamos seguir así, en beneficio de todas las regiones donde llevamos servicio. Reitero la intención de nuestra gestión, alcanzar sinergias que redunden en beneficio de la región y la sociedad sanmartinense en este caso, a través de reuniones con sus principales autoridades, a fin de conocer cuál es el plan de desarrollo energético en cada región. Solo así lograremos entregar un mejor servicio en beneficio de la población”.

Respecto a la ejecución de proyectos de electrificación en la provincia de Tocache, es oportuno precisar que estas se encuentran bajo el ámbito de Electro Tocache. Electro Oriente no tiene injerencia en la zona.