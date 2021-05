Gerente general y de infraestructura explicarán hoy en consejo regional sobre abandono de obra “Rosa Agustina”

Y se espera que sean reales y estrictos frente a los hechos que vienen pasando con la mencionada construcción.

Constructora abandona colegio “Rosa Agustina”, ahora convertido en un foco infeccioso.



“La obra tiene su presupuesto garantizado al 100% por lo que no se puede permitir que esté de esta manera calamitosa, como lo estamos comprobando hoy” refirió el consejero delegado Javier Villacorta Nacimiento, quien junto a otros seis consejeros llegaron hasta las instalaciones del colegio “Rosa Agustina Donayre de Morey”, desde hace dos meses en completo abandono.

“He querido venir a mirar y ver in situ el problema generado en esta millonaria obra. Se tiene que buscar una pronta salida, no puede seguir paralizada y se debe sancionar a los responsables del estado actual de esta obra.

En el mes de septiembre ya ha debido estar concluida, han ocasionado un perjuicio grande a la educación de Loreto. Miren nomás cómo están todos los materiales de construcción, a la intemperie por lo que se vienen deteriorando” habló Villacorta.

¿Y qué les ha dicho el integrante de la supervisora?

-Que el gobierno regional ya le ha cursado como 10 cartas a la empresa para que retome el proyecto y ésta no le ha respondido ni una sola. ¿Por qué ha esperado tanto? A la primera carta nomás si no le respondió debió tomar acciones.

Este viernes (hoy 10 am) el gerente general y el gerente de infraestructura irán a la sesión del consejo regional a explicar la real situación que ahorita estamos viendo acá.

No se puede permitir que esas cosas estén sucediendo hoy en día en la región. Esta obra tiene su presupuesto al 100%, no hay problema de falta de dinero, al parecer el asunto va por las Cartas Fianza que la empresa no tiene.