Consejera Janeth Reátegui, le hizo varias preguntas, el resto se quedó callado.



Mario López Tejerina, fue citado al consejo regional para que dé a conocer sobre el estado actual de la obra del nuevo hospital Iquitos. Y también sobre el listado de obras que han salido por administración directa. Habló en resumen del avance de la obra del hospital, pero luego se olvidaron de dar a conocer el número de obras que el gobierno regional ha hecho por administración directa.

El gerente se enfocó más que todo en resumir cómo habían encontrado la obra dejada por el consorcio de la empresa italiana. Un completo abandono. Pero en ese abandono observado a simple vista, se fueron como 100 millones de soles y más. Iba mostrando imágenes a través de un proyector. Luego por saldo presupuestal aprobaron 118 millones, pero ahora ya hablan de 128 millones de soles, con precios a junio 2022.

Igual puntualizó en el tema de cuando resolvieron el contrato y el gobierno regional empezó a terminar la construcción. Agregó que la obra tenía proyección para ser terminada en 8 meses, pero que ellos vienen trabajando en varios turnos a fin que se concluya pronto. “Se trabaja 20 horas al día para lograr el objetivo.

No tenemos más turnos porque necesitamos personal especializado y no hay en la región, por lo que hemos traído de Lima. Se ha traído hasta su propio comunicador que le servía para que otra colega pase las fotos del estado del hospital en el proyector (¿eso es ser especialista?).

Dice que han traído de Lima especialistas en varios rubros, pero al final mencionó que Loreto debe estar orgulloso porque esa obra la están haciendo hijos de esta tierra, como 600 personas que se mueven ahí en diversas áreas. (Sería bueno que inviten cualquier día a la prensa independiente para constatar ese punto). No habló del gasto hecho en pagos al personal especializado y obrero.

Posteriormente se enfrascaron en temas legales que les han permitido avanzar con la obra, pese a que existe un arbitraje de por medio. Aseguran que se han acogido al estado de emergencia por covid, declarado por el Estado como un hecho catastrófico por lo que la alternativa era hacerlo por administración directa.

Lo que la población espera es que el nuevo hospital, no solo esté en un tiempo adecuado, sino que esté bien hecho porque en la obra se vienen gastando sendos millones de soles que son destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de esta parte del país.