Pobladores de Isidoro Tello exigen tener agua suficiente



Moradores del A.H. Isidoro Tello optaron por salir a cerrar el tránsito en la Av. Participación distrito de Belén, para ser escuchados y atendidos, para mejorar el abastecimiento de agua potable, dado que los servicios actualmente tienen con baja presión que no cubre sus necesidades, teniendo en cuenta que la población sigue creciendo por la parte baja y que muchos se conectaron a la red irregularmente dejando sin el líquido elemento a la parte alta donde se ubica la mayor parte de este asentamiento.

Richard Ricopa dirigente del asentamiento mencionó que viene gestionando ante la municipalidad de Belén desde el 2021, hay el compromiso de la Municipalidad de Belén de apoyarlos con las tuberías, para que la población ponga la mano de obra y la parte técnica la EPS Sedaloreto, expediente que al 17 de noviembre pasado estaba en Alcaldía, pero ahora ya no saben darle respuesta.

Frente a esta situación el Gerente General de Sedaloreto Lic. José Luis García Cardich coordinó con el Dirigente del sector afectado, para juntos hacer las gestiones ante la municipalidad, considerando el compromiso que aún está pendiente, caso contrario gestionaremos para ir mejorando y avanzando tramo por tramo, mientras tanto seguiremos atendiendo con Cisternas en lugares ya fijados, teniendo en cuenta que el terreno del Asentamiento Humano es muy accidentado a donde nuestras unidades no pueden llegar, finalizó el funcionario de Sedaloreto.