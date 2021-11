Publicidad

Menciona el consejero Josué Iracude, agregando que fue muy lamentable todo lo generado por Ary Oliveira.



Que de una u otra forma ha mancillado la imagen del sector educación, aunque ella sea contadora pública de profesión. 10 días sin goce de haber, más seguiría actuando tras esa leve sanción, puesto que incluso su personal se habría negado a recibir la resolución con su pena, respondiendo que estaba mal hecha y que su asesor la redactaría (¡!).

“Todo eso de agredir a la prensa y el espectáculo observado, me ha parecido muy lamentable, pese a que ella (la gerente Ary Oliveira) ha salido a pedir disculpas.

Pienso que no ameritaba una actitud de esa naturaleza. Algo muy exagerado que no correspondía a una funcionaria que preside el sub cafae que es también del sector educación. Entonces ella siempre ha debido mostrar altura en su personalidad” opinó Iracude Calderón.

De otro lado, mencionó que se le había invitado a la directora de la DREL para que acuda a sesión ordinaria y explique la presunta malversación de dinero que ha llevado a las UGEL a tener serios déficits para fin de año.

Mas ayer se llevó a cabo la sesión y la directora no asistió pues había viajado a Lima para reunirse con funcionarios del MEF a fin de ver el tema económico. Ayer se le unirían otros consejeros de la comisión de educación.

De otro lado, comentó que hace poco han llegado materiales de construcción para edificar un colegio en la zona de Huapapa.