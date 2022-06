Hecho fue dado a conocer al Defensor del Pueblo y a dos consejeros regionales.

Ayer se confirmó que la nutricionista sigue laborando en el centro de salud de Cardozo.



La información se venía manejando un poco cerrada, pero el pasado viernes, ya fue dada a conocer con documentación de por medio a los dos consejeros regionales y Defensor del Pueblo, que asistieron a la reunión con los dirigentes de salud y el gerente Chaner Zumaeta.

Ayer a través de un megáfono se escuchaba decir que la hermana del director, Lupita Zumaeta Córdova, de profesión nutricionista; el año pasado venía laborando en el hospital de Yurimaguas.

Pero cuando su hermano fue promovido como director regional el 29 de noviembre de 2012, la profesional vino a Iquitos y fue contratada por la dirección de salud (a través de recursos humanos) como nutricionista en el establecimiento de salud de Cardozo, ganando 6,500 soles. Puesto en el que sigue laborando hasta el día de hoy.

Ayer los dirigentes de salud salieron de la reunión con el gerente general del gobierno regional, más indignados que nunca. Éste les dijo que no podía hacer nada ya que el gobernador da todo su respaldo a Zumaeta Córdova. Por lo que las medidas de lucha, se intensificarán.

Sharon Pérez Maca, dirigente, mencionó que la reunión con el gerente no duró mucho ya que éste mencionó que no podía hacer nada ya que el gobernador respalda a Zumaeta.

“Dijo el gerente que no dependía de su voluntad sino del gobernador y éste en interno y externo, ha dicho que respalda al director regional y que lo apoyará hasta el último día” mencionó Sharon.

En cuanto al tema de nepotismo que involucra al director, mencionó. “No es el único, también está la hija de la asesora legal Rosa León. Claudia Díaz León, sería importante que transparente su ingreso. En cuanto a Lupita Zumaeta, ella entró en diciembre de 2021, y el director fue designado el 29 de noviembre de 2021. Hay nepotismo y las autoridades ya tienen la documentación.

CARLOS BARDALES SÍ ES DIRIGENTE EXPEDITO.

Algunos lo critican y dicen que no representa al sindicato, lo real es que él y su directiva sí tienen el respaldo de su federación que les da la facultad de dirigir a la organización hasta marzo del año 2023. Por ahí debieron empezar a reconocer los funcionarios de la dirección regional de salud.