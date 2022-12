Por falta de implementación de equipos médicos

El Hospital de Apoyo Iquitos Cesar Garayar García, no podrá ser entregado en esta gestión, señaló el doctor Chaner Zumaeta, gerente regional de salud de Loreto, quien indicó que no existen los fondos necesarios para poder completar la implementación de equipos médicos por el corto tiempo que le queda al actual gobernador Elisban Ochoa, pese a contar con todas las intenciones de su culminación total.

Sobre la posibilidad de entregar el nuevo Hospital Iquitos en los días que le quedan al 2022, el gerente señaló que es difícil, debido a que faltan algunos equipos. Dio cuenta que el haber retirado el cerco con que contaba este nosocomio es para mostrar que se ha avanzado y que la próxima gestión lo ponga en servicio lo más próximo, porque las condiciones en el hospital de contingencia no son las adecuadas.

Para el inicio de operatividad del nuevo nosocomio se debe contar con un presupuesto en el que vienen trabajando. Para que se ponga en práctica se debe entregar oficialmente el hospital. “Estamos dejando las gestiones avanzadas, se deberá contratar más personal”, precisó Zumaeta.

De acuerdo con el doctor Zumaeta, el médico gastroenterólogo José Salinas Morales, se convertiría en el próximo gerente regional de Salud, sobre quien destacó su capacidad profesional y aseguró que la gestión quedará en buenas manos para garantizar la mejor calidad de atención en salud.

La expectativa de la población con respecto al nuevo hospital es evidente, fueron los pacientes y sus familiares, quienes acuden de manera diaria al local de contingencia del hospital en búsqueda de atención médica, quienes señalaron que esperan encontrar un nuevo nosocomio con una mejor capacidad de atención, tanto de los servicios que ofrece como de la atención de los trabajadores.

“Lo importante será que la buena atención que exista en el hospital Iquitos, muchos lo conocemos como el hospital de los pobres, pero no por eso nos van a programar citas a varios días, cuando nuestras dolencias son en estos momentos. Esperemos que los equipos para nuestros exámenes y también con medicinas” señaló una ciudadana.

Los trabajadores evidenciaron su disgusto debido a que retiraron el cerco perimétrico de la obra y aseguraron que no iniciaran ningún proceso de traslado hasta que la obra sea culminada en su totalidad, lo que representa la infraestructura y la equitación de todos los ambientes.