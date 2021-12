Aunque el primer encuentro con Andrés Macedo, se dio de manera improvisada en los pasillos del gobierno regional.

Esto debido a que en esos momentos se encontraba en una reunión con los directores de las UGELs. Los escuchó unos minutos y luego quedó en reunirse de manera más amplia a las 2 de la tarde de ayer para conocer sus reclamos.

“Gerente le habla José Saavedra Boullosa, uno de los representantes de las 39 comunidades indígenas del río Corrientes. Somos 3 federaciones que sostuvimos un compromiso con el gobernador desde el 21 de abril de 2021.

Él nos prometió proyectos por 10 millones de soles para este año y luego 10 millones de soles para el año 2022. Ya estamos terminando el año 2021 y no ha cumplido. Tratamos de hablar con él o con usted y no podemos qué esperan que nuevamente los pueblos se movilicen como ocurrió en abril de este año.

¿El gobernador no sabe cumplir con sus compromisos? Venimos de tan lejos, pedimos una reunión desde hace 21 días para conocer el estado de los proyectos y nadie nos atiende. Vamos a pedir la cabeza de Omar Arévalo (gerente de asuntos indígenas) por incapaz. No sabemos por qué le han dado ese cargo si no resuelve nada. Acá están las resoluciones de los proyectos para salud, educación, infraestructura y no los quieren ver, nos están peloteando, hamacando, ya basta que se sigan burlando” dijo el Apu.

“¿Estos son de Núcleos Ejecutores?”. Preguntó el gerente de presupuesto Andrés Macedo.

-“Sí, así es” le respondieron entregándole los documentos.

“Ustedes saben que los núcleos ejecutores se ven con el 10% del canon petrolero, pero si la actividad petrolera está paralizada ¿de dónde sacar entonces?”. Respondió Macedo. Los representantes de las 39 comunidades, iban a responderle, pero el gerente de inmediato les dijo que todo lo iban a conversar a las 2 de la tarde.