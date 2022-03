Señaló que siempre van a existir los problemas de personal al interior de la BPI.



Se le consultó ayer sobre las quejas que se han venido recibiendo respecto a la ubicación de personal favorecido con planilla, pese a no tener tantos años de servicio.

“En cuanto al señor Jorge Tuanama, que es quien hace los responsos en el cementerio, se le pagaba a destajo y cuando ingresé como gerente se decidió darle una remuneración mínima. Últimamente con la presidenta del directorio, de oficio se le puso en planilla 728. Hace más de 25 años que nadie tomó en cuenta su situación laboral.

Nosotros hemos puesto a varios en planilla, esto de acuerdo a las plazas. Tenemos un grueso en planilla, el aspecto presupuestal no nos permite poner a todos bajo ese régimen” respondió Pío.

Cuestionan que están poniendo en planilla a personal casi nuevo ¿es verdad?

-Por una plaza esperan muchas personas, cuando se coloca a uno, al resto no les parece. Se pone en planilla a trabajadores que ocupan un cargo de responsabilidad, sino cómo se les apertura un proceso administrativo en caso haya una irregularidad.

Se ha tratado de ser justos, obviamente que hay un grupo al que no se le ha podido ingresar a planilla porque las plazas son mínimas, pero se les mantiene dándoles trabajo.

Justamente indican que habría nepotismo o que les dan a amistades ¿es así?

-Es falso. Desde que he entrado a la Beneficencia he encontrado a un grupo de trabajadores que se acusan entre ellos, pero nosotros tratamos de ser lo más justos posible. No podemos resolver ese tema del personal porque es un tema complejo.