Es lo que manifiesta Raúl Díaz, gerente general de GenRent.

El deficiente servicio que Iquitos recibe continúa pese a que el Estado ha desembolsado y sigue desembolsando sendos millones de soles para que Loreto cuente con mejor energía. Quizá si el gobierno de Ollanta y luego PPK habrían impulsado la interconexión eléctrica Moyobamba Iquitos, la región no tendría por qué continuar en el suplicio de los cortes de luz de vez en cuando y de cuando en vez.

Raúl Díaz, gerente de la empresa Genrent quiso comunicarse con este medio de comunicación respecto a la normativa hace días publicada en el diario oficial “El Peruano”.

“Más que aclarar lo que quiero indicar es que ustedes sacaron una nota indicando que el gobierno ayuda a Genrent en cuanto a la Resolución Ministerial que hace referencia a una concesión definitiva de línea de transmisión que ya tenemos nosotros como parte del contrato.

En resumen, la resolución ministerial que es parte de nuestro contrato, GenRent tiene la obligación de tener una planta y además una línea de transmisión que conecta nuestra planta de electricidad con la estación de propiedad de Electro Oriente que está en Iquitos.

La concesión definitiva que nos han dado esta semana, hace referencia al permiso de operación en esta línea de transmisión, no hay ninguna otra línea de transmisión que nosotros tengamos, y no hay ninguna otra línea de transmisión que haga referencia a ningún tipo de competencia con la línea de transmisión Moyobamba Iquitos”, señaló el gerente. Cosa que tampoco ha dicho este medio de comunicación.

Agregó: “El contrato de concesión firmado en el 2013, indica que la planta de generación que hemos construido tiene dos partes, la primera parte de la referencia como planta de generación de electricidad que la ciudad de Iquitos demanda.

Los cortes de luz con quien tiene que hablar es con Electro Oriente. No estamos a cargo de la distribución de electricidad. Estamos en capacidad de generar electricidad a toda la ciudad de Iquitos y eso es lo que hacemos, la electricidad se la entregamos a Electro Oriente”, dijo a través del hilo telefónico.

¿Y por qué hay cortes de luz?

-Tendría que preguntarle a Electro Oriente, yo no veo la distribución, yo solo hago generación de la electricidad. La planta funciona perfectamente bien, el resto tendría que preguntarle a la empresa de Electro Oriente, ahora generamos la mayor parte de electricidad que Iquitos consume.

Nosotros entregamos electricidad a Electro Oriente. Esa es otra compañía, no somos nosotros, yo no brindo el servicio a la población, yo genero electricidad y la entrego a Electro Oriente.