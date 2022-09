El mismo viernes a la 1 pm convocaron a una reunión de emergencia.

Al cierre se supo que retrotraen el concurso de plazas por tesoro público.

Piden a los postulantes que pasen a recoger sus C.V-aptos y no aptos en la oficina de recursos humanos.

Actualizar sus C.V. según las bases del concurso.



Pese a que la fiscalía y policía anticorrupción de Loreto se hizo presente en la gerencia de salud para recabar información, no para paralizar el proceso iniciado por ellos hace días; la comisión optó por reunirse de inmediato y tomar algunos acuerdos.

“Siendo las 13 horas del día viernes 23 de septiembre del 2022, en la sala de reuniones de la oficina ejecutiva de gestión y desarrollo de recursos humanos de la Geresa, se reunieron los miembros integrantes de la Comisión del proceso del concurso de Tesoro Público 2022, para cubrir plazas vacantes de la Geresa-Loreto, a efectos de tomar decisiones respecto a las observaciones persistentes del Órgano de Control Institucional y la visita de la Fiscalía Provincial Especializada en delitos de corrupción de funcionarios” precisa el documento entre otros detalles.

Agrega la comisión: “Que, tomando en cuenta que estamos en fecha para publicar los resultados finales de la evaluación curricular, posterior a la absolución de los reclamos, pone a consideración: Evaluar la posibilidad de continuar o retrotraer el proceso hasta la etapa de la elaboración de las bases y publicación de las plazas vacantes, debiendo corregirse las observaciones advertidas por el Órgano de Control Institucional.

También pone a consideración ampliar la participación de veedores del proceso de concurso a los decanos de los colegios regionales de grupos profesionales previstos en las plazas de concurso” señalan.

Acuerdos de la comisión:

-Convocar a los miembros y veedores de la comisión a una reunión para el 26 septiembre a las 2 y 30 pm (ayer), para evaluar la posibilidad de continuar o retrotraer el proceso hasta la etapa de elaboración de bases y publicación de las plazas vacantes.

-Emitir un comunicado informando a los postulantes que la entrevista fijada para el presente concurso, se suspende hasta nuevo aviso”. Firmaron los miembros de la comisión presidida por Clara Bustamante, Samia Barbarán, Laurencio Rengifo, Santillán Vargas, Rosa León Silva, Lenny Fernández. Todos profesionales. ¿Y no pudieron desarrollar bien el proceso?

Al final de la reunión de ayer lunes, finalmente indican que las observaciones que hizo la fiscalía “es en el grupo de los técnicos administrativos (no podrá postular un profesional título y/o grado de bachiller a la plaza de administrativo)”.

Agregan que se les estará informando del cronograma modificado del concurso por tesoro público.

(Luz Marina Herrera Lama).