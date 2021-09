Gerencia del Ambiente de la MDSJB realiza operativos inopinados en panaderías

En la zona del terminal, elaboran panes insalubremente.



La División de Salud Ambiental de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, en los últimos días están realizando operativos inopinados para ver in situ la elaboración de panes y otros productos en las diferentes panaderías de la jurisdicción. Los fiscalizadores de la gerencia del Ambiente, ayer en horas de la mañana llegaron hasta la zona del terminal de colectivos, donde intervinieron a Inversiones y Panadería “Angela” ubicada en la carretera Iquitos Nauta kilómetro 2.5, donde se comprobó que se elaboraban panes y otros, con productos de pésima calidad, además en condiciones insalubres con bandejas para colocar la masa en pésimo estado, corroída y sucia, es decir aparentemente los productos no son aptos para el consumo humano.

También los inspectores comprobaron que en dicho negocio no tenían las condiciones adecuadas de salubridad, además de no tener el plan covid respectivo, los trabajadores no tenían carné de manipulación de alimentos, certificado de fumigación, entre otros requisitos.

A los propietarios del establecimiento se les hizo conocer las normas respectivas, por lo que se les da el plazo prudencial para que puedan subsanar las observaciones, invocándolos, que la MDSJB busca salvaguardar la salud de su población y que los productos que lleguen a las mesas de los vecinos sean inocuos y aptos para el consumo humano.

Los operativos van a continuar en diferentes puntos de la jurisdicción, sostuvo Kedri Moreyra gerente del Ambiente de la MDSJB.