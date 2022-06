Pobladores agradecen labor municipal



La calle Los Lirios es una vía importante del distrito de San Juan Bautista porque une la avenida Abelardo Quiñones y llega hasta la avenida La Participación, sin embargo debido a las constantes precipitaciones pluviales que soportó nuestra ciudad, se deterioró en casi toda su extensión, por lo que la gerencia de Operaciones de la MDSJB desde ayer comenzó con los arreglos de este importante lugar ubicado en la Comunidad Campesina San Juan de Miraflores.

Para el arreglo de esta calle se está utilizando tierra de compacto y el apoyo de maquinaria pesada para dejarla nivelada, resaltando que en las labores manuales son los mismos comuneros los que con pala en mano apoyan esta labor.

Isabel Palacios a nombre de los moradores de la calle Los Lirios agradeció al alcalde Martín Arévalo Pinedo por la preocupación para realizar los arreglos de esta importante calle, no se hizo un pedido oficial y mediante comunicaciones telefónicas se logró, expresó con alegría.

Esta es una calle estratégica porque se ingresa por la Quiñones y se sale a la Participación, y ante cualquier desviación es una vía que te permite seguir en ruta, nos parece que se ha deteriorado más cuando la empresa Sedaloreto al romperse sus válvulas Checks los aniegos son insoportables pero el desperdicio es de agua limpia en gran cantidad, por lo que hemos hecho llegar la documentación desde el año 2017 y no tenemos respuesta a la fecha

Representamos a una población de doscientos cincuenta familias y nos preocupa el deterioro de la calle Los Lirios y otros por el desperdicio de agua que orada la pista y no permite un libre tránsito de peatones inclusive, subrayó.