En coordinación con el Gobierno Regional de Loreto.



En representación del Gobernador Regional de Loreto Lic. Elisban Ochoa Sosa, el Ing. Quinto Vasquez Ríos, el Gerente de la Sub Región Requena, entregó materiales, herramientas e implementos de cocinas a 7 comunidades del distrito de Sapuena: San José de Paranapura, Vista Alegre, Nuevo Yucuruchi, Tibi Playa II Zona, Mariscal Castilla, Capitán Clavero, Huacarayco por motivo de erosión fluvial.

Los materiales fueron entregados el día jueves 7 de diciembre en la instalaciones de la Sub Región Requena por el Gerente Ing. Quinto Vasquez y recepcionado por el Bach. Adm. Juan Diego Rosado Ruiz jefe de la oficina de defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Sapuena.

El mencionado apoyo consistió en la entrega de 150 plancha de calmina, 98 triple, 45 bidones, 45 baldes, 90 sábanas, 43 mosquiteros, 9 rollos de polietileno, 2 barreras, 7 picos, 7 palas, 7 lampas, 20 pares de botas, 7 ollas grandes, 7 espumaderas grandes, 7 cucharones grandesy 7 cuchillos de cocina.

De esta manera el Gobierno Regional de Loreto a través de la Sub Región Requena, expresa su preocupación para los pobladores de dicha comunidades, resaltando así el compromiso de la Sub Gerencia Regional de Requena.