Así lo dio a conocer Wagner Pinedo Ojanama, presidente del comité electoral que desarrolló el proceso eleccionario.

De otro lado. Ayer el director del hospital regional cambió a jefa de la oficina de asesoría jurídica.

Para hoy a las 10 de la mañana el comité electoral que desarrolló el proceso para elegir al nuevo secretario general del sindicato del hospital regional, está invitando a la jura del cargo. La elección de ayer terminó favoreciendo al trabajador Gerardo Monge, quien asumirá y promete velar por el bienestar de los trabajadores y usuarios de ese nosocomio.

“Él ya ha sido secretario del sindicato, ahora habrá que esperar que no defraude la confianza de los trabajadores. Pienso que debemos estar unidos porque en este hospital hay muchos problemas. Ha entrado una nueva dirección, pero sigue rodeándose de funcionarios que ya han demostrado incapacidad en anteriores gestiones.

Acá lo que falta es un buen planificador, hay ingresos, pero no planifican bien, aunado a ello sigue la corrupción. Hay profesionales de valía, pero los directores se empeñan en poner a los mismos” opinó Wagner Pinedo.

DIRECTOR MIGUEL BACCA, CAMBIÓ A ASESORA JURÍDICA.

A través del memorando 076-2022, enviado a la abogada Ruth Gutiérrez Oré, por el director Miguel Bacca Pinto, se pudo conocer sobre el término de sus funciones como jefa de asesoría jurídica, debiendo entregar el cargo de forma documentada al abogado Antenor Otazu Toro. Ex secretario del sindicato y ex jefe del área de asistencia social del hospital regional. A quien lo designó con el memorándum 077-2022.