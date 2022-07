Siguen sin asistir a la convocatoria que les hace el Prefecto Ing. Lucio Gübin Terán, para tocar el tema de la guerrilla en la frontera.

Quejará al general de división del Ejército Oswaldo Martín Calle Talledo, ante el ministerio de Defensa.



Desde el último fin de semana el prefecto de Loreto envió oficios a los altos miembros de las fuerzas armadas que tienen que ver con la seguridad en la frontera del Putumayo. Para tocar el tema del líder secoya que dio a conocer crudamente el calvario que viven por la presencia de grupos guerrilleros.

También para hablar de los puestos de vigilancia de frontera que hace años fueron desactivados, a fin de llevar la información al presidente Castillo, con quien se reunirá este jueves.

No llegó el general de la policía, envió a su representante, el coronel PNP Gonzales. Dijeron que el general estaba ocupado en otro tema. Pasó al despacho del prefecto.

Luego el prefecto salió contrariado e hizo que llamen al general del ejército, al otro lado del teléfono alguien le dijo que no podía asistir porque estaba en videoconferencia que demoraría 3 horas.

“Por favor lo he llamado reiteradamente e invitado a la reunión y nunca viene. Hágale saber que interpondré mi queja ante el ministerio de defensa, es un tema de frontera extremadamente delicado.

Acá está la policía y el general no aparece. Hazle llegar mi queja por la inasistencia a pesar que el oficio se le ha enviado hace días. También hay que hablar de los puestos de frontera que han sido cerrados, eso es muy delicado. Esos son temas que les compete y no viene” habló el prefecto. Le dijeron que enviarían a un coronel EP, el prefecto ya había pasado el teléfono a otra persona.

Quien sí estuvo al lado de los comuneros secoyas, fue el subgerente de articulación intersectorial, Javier Chávez. “Esto es un tema delicado y pasa por dos gobiernos, Perú y Colombia, entonces debemos hacer esfuerzos por reunirnos y encontrar una salida a todo este problema” mencionó.