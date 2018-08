Por un folder de manila tamaño A4 pagaron 20 soles.

Se supone que una Red de Salud debe economizar o gastar todo lo necesario en componentes, bienes y servicios que coadyuven a mejorar la calidad y salud de los ciudadanos de esa provincia; sin embargo, los gastos hechos en el mes de julio 2018 y otros, realmente son descabellados, inaceptables y presuntamente sobrevalorados.

Entre los proveedores favorecidos aparecen algunos ya conocidos como Renato Bardales Pinedo, a quien le adquirieron gigantografías y sellos de bolsillo. Danny Sangama Paima, al que le compraron útiles de escritorio a precios realmente alarmantes. Grifo flotante “Satélite” al que le compraron más de 50 mil soles en combustible. A Kelly Peña Rengifo, le compraron alimentos,

Igual a Juan Cachique Gonzáles, alimentos. A Vargas Dávila Porfirio, si al anterior compraron a 8 soles un litro de aceite comestible, a Vargas, le pagaron 10 soles por litro de aceite. Si a uno compran un pollo entero a 20 soles, al otro a 25 soles. Si a uno le compran pescado boquichico a 15 soles, al otro a 20 soles. Y compran hasta “masato de yuca”, impresionante.

A Ortiz Asipali Arles, ya no le compran el litro de aceite comestible a 8 o a 10 soles, le colocan 15 soles de golpe. 8 soles por un kilo de maracuyá. 16 soles por dos kilos. Un kilo de tomate a 8 soles.

En los documentos alcanzados figuran casi los mismos proveedores, pero con precios diferentes en productos iguales. Además, Renato Bardales Pinedo, dueño de imprenta donde hacen gigantografías e investigado como uno de los proveedores favoritos de la gestión del actual gobernador de Loreto, no solo ofrece esos bienes, sino también café, gaseosa, agua mineral, té filtrante, aceituna verde, mermelada, yougurt, leche fresca chocolatada, etc. etc.

A proveedora Tuesta de Del Águila Adela, también le adquieren víveres, pero en mayor cantidad por lo que le pagan miles de soles. Arroz, azúcar, sal, etc. Como para alimentar a un batallón de soldados. No sería raro especular que muchos de esos productos irían a parar a destinos nada oficiales. Ni prioritarios.

11,500 soles pagados a Medifarma, por productos que se encuentran en cualquier establecimiento de salud a través del SIS. 4,400 a Abasmedic. Casi 450 soles a Droguería Tarapoto por hojas de bisturí descartable número 11-15 y 20. Casi 3 mil soles a Bardales Pinedo, por más gigantografías. 15 soles por un jabón líquido que no pasa de 6 soles en cualquier bodega.

Otro documento ya muestra que a Ortiz Asipali, le compran un litro de aceite a 14 soles. Un kilo de arroz especial a 6 soles. etc. etc.

¿Todo esto no merecería una remoción de la directora de la Red de Salud de Alto Amazonas Lic. Enf. Telma Ríos Cachique? Nos quedamos chicos en transcribir las adquisiciones hechas que se reflejan en los documentos alcanzados. (Luz M. Herrera)