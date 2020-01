Garantizarán escolaridad a niños de bajos recursos económicos

En el distrito de San Juan Bautista a través del Programa UMO

Con la finalidad de evitar que niños y niñas provenientes de familias con bajos recursos económicos pierdan el año escolar por tener que ayudar a sus padres en el trabajo o cualquier otro motivo que los aleje de las aulas, la comuna del distrito de San Juan Bautista implementará el Programa Universalización de la Matrícula Oportuna-UMO.

El Lic. Gilberto Ruíz, sub gerente de Educación de San Juan Bautista, manifestó que el programa consiste en realizar un mapeo y focalización de hogares de pobres y pobres extremos con niños en edad escolar, e interceder para que los mismos puedan acudir al centro educativo más cercano a sus casas, cubriendo todo lo necesario para garantizar que el niño acuda a la escuela.

El programa cubre también el gasto en uniformes y útiles escolares, además de evaluar periódicamente la asistencia y desarrollo del niño para asegurar que efectivamente el menor esté asistiendo a sus aulas, y no esté faltando por diversos factores como el tener que ayudar a sus padres en actividades laborales no propias de su edad.

Ruiz detalla que el programa se pondrá en marcha los primeros días del mes de febrero con la etapa de focalización e identificación de los hogares, para luego ya pasar a trabajar de la mano con los padres de familia, ya que ellos son los pilares fundamentales para la continuidad del menor en sus clases; asimismo, este programa se realizará todos los años y se espera poder brindar la ayuda necesaria a la mayor cantidad de niños posibles en el distrito. (R. Graicht)