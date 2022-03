Por contribuir con el progreso y desarrollo de Loreto



En ceremonia protocolar realizada en el auditorio del Colegio de Abogados del Perú – filial Loreto; la Red Nacional Promoción de la Mujer realizó el reconocimiento a 20 mujeres loretanas por su ardua labor que contribuye con el desarrollo y progreso de nuestra región. Entre las mujeres galardonadas se encuentran empresarias, líderes de comunidades indígenas entre otras.

La Red Nacional de Promoción de la Mujer – Loreto es una institución con 32 años de servicio a la comunidad, fue una de las instituciones que ha propuesto la identidad de género y la promoción de la mujer a reincorporarse a las obras públicas del país desde 1990; dicha institución también fue la que promocionó las comisarías de mujeres, educación, salud, líderes de vaso de leche y líderes indígenas.

Mariela Santillán Pérez, coordinadora regional de la mencionada entidad, expresó que el reto de ahora es la transformación digital para que más mujeres accedan a la transformación y no se queden en antigüedad.

Entre las 20 mujeres reconocidas, a quiénes se le entregaron su diploma, se encuentra la conocida empresaria loretana Lucía Jiménez de Deza. Otras de las mujeres líderes que también fue reconocida es Claudia Bustamante, una de las principales líderes en salud, así muchas otras que no son menos importantes sino fundamentales y que desde sus habilidades y campos profesionales hacen denodados esfuerzos para salir adelante y ayudar a los demás.

(C. Ampuero)