Fundo Tamshi: la realidad del fundo 2019

Enemigos del desarrollo en Loreto muestran fotos de África

La realidad, todo está verde

A pesar que la información de personas malintencionadas compartieron durante estos años, utilizando fotos satelitales no acorde la realidad, hoy se puede demostrar que los terrenos de la zona de Tamshiyacu han sido completamente recuperados gracias al trabajo de la empresa privada y de agrupaciones de pequeños agricultores.

Esta evidencia derrumba los mitos generados durante años con la finalidad de engañar y retrasar el desarrollo de los loretanos, un desarrollo sostenible de la región y seguir postergando el futuro a nuestra juventud.

El mejor de los ejemplos, es afirmar que durante más de 60 años los suelos de Loreto no son buenos para la agricultura. La verdad es que los suelos son perfectos para el cultivo de un producto tan noble como el cacao, cultivo que debe ser acompañado por sistemas agroforestales. ¡Tan bueno es el suelo que la realidad nos dice que la cuna de origen del árbol de cacao es Loreto! Un dato más, algo que NO dicen los conservacionistas virginales: ¡los suelos de Loreto no contienen cadmio como en otros lugares del Perú, ¡donde siembran árboles de cacao originarios de esta parte del país!

Esta es la realidad del FUNDO TAMSHI en el 2019:

Los sistemas agroforestales únicos en el mundo, han logrado reforestar la totalidad de los terrenos sembrando ecosistemas de árboles nativos de cacao y árboles silvestres. Expertos mundiales vienen y quieren estudiar lo que el FUNDO TAMSHI está haciendo con las mejores prácticas de cultivo de cacao de altísima calidad y de restauración de zonas de purma.

Esta propuesta del empresariado privado que por primera vez se realiza en Loreto, debería ser un orgullo para la región, y una gran oportunidad, porque de esta propuesta podría nacer el líder mundial en cultivo de cacao y en desarrollo científico, conocimientos para dar sostenibilidad a este proyecto y altos beneficios socio-económicos que favorecen a miles de loretanos. ¡La única empresa líder mundial en su sector de Loreto está en Iquitos!

Rector de la UCP

TAMSHI gran posibilidad de desarrollo local

La provincia de Maynas, la región de Loreto tiene una gran oportunidad de apoyar este proyecto agroforestal que hace posible que la economía de esta parte de la región, comience a superar sus dificultades, cientos de familias, cientos de peruanos amazónicos están ahora con mejores posibilidades de vivir mejor.

Hemos visitado el fundo TAMSHI, con estos ojos he visto lo que se está haciendo en Tamshiyacu, el sistema agroforestal aplicado en esta finca, es realmente extraordinario, creo, por lo tanto, que esto es una gran posibilidad para el desarrollo local, para el desarrollo amazónico, para el desarrollo de esta parte de la Amazonía peruana.

La universidad como promotora del conocimiento universal, entiende que a través del trabajo serio y responsable de la empresa TAMSHI y de los agricultores, en alianza con la Universidad Científica del Perú, que hace investigación formando a sus estudiantes, podemos lograr grandes avances en el desarrollo de la Amazonía peruana.

Ítalo Cardama

“En Tamshi existen sistemas agroforestales únicos en la Amazonía”

Para el ex director del Instituto Nacional de Innovación Agrari, INIA y ex investigador del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana – IIAP, Ítalo Cardama, el cultivo del cacao en Tamshiyacu, específicamente en el fundo TAMSHI es ùnico en la Amazonía.

“Está todo reforestado, todo verde, realmente es impresionante el trabajo que vienen realizando ahí. Sacando un rápido cálculo habrá poco más de 1400 hectáreas de sistemas agroforestales, es decir cacao con especies forestales amazónicas como la bolaina, tornillo, cedro, caoba”.

Cardama Guerra, indicó que esta visita le ha dejado muy impresionado, y que, si las autoridades continúan poniendo trabas a este proyecto, estaríamos impidiendo el desarrollo de la agroforestería y de hecho el crecimiento de la región Loreto.

“Este tipo de cultivos, a ese nivel, sobre todo en la Amazonía de nuestro país, no existen. En esa escala, sin duda tiene un impacto social tremendamente económico y por supuesto un impacto importante en la conservación del medio ambiente, ya que actualmente todo está verde, todo se ve verde”, recalcó el científico investigador amazónico.



Ex director de Agricultura en Loreto:

“Todo está verde en TAMSHI”

Para el ex director de Agricultura de la región Loreto, Ing. Roberto Rojas Ruíz, en la localidad de Tamshiyacu se viene realizando un trabajo interesante, único y con responsabilidad social. El ahora decano (e de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – UNAP, ha visitado el fundo TAMSHI junto a un grupo de catedráticos de la mencionada casa de estudios, en el fundo han encontrado céticos de hasta 30 años de antigüedad, variedad que crece en bosques que ya fueron trabajados, es decir no crecen en bosques primarios.

Rojas Ruíz ha realizado un doctorado en manejo de bosques tropicales en el país hermano de Brasil, lo que le da autoridad para opinar sobre el problema de la tierra en la selva baja. “En el caso específico del Fundo TAMSHI, puedo afirmar que el sistema instaurado para el cultivo del cacao es impresionante y, traerá precedentes de impacto económico y con grandes beneficios ambientales, porque en aproximadamente 1400 hectáreas se ha sembrado cacao junto a especies maderables nativas amazónicas como la bolaina, tornillo, cedro y otras más. Para mí, como forestal era un sueño poder observar este tipo de cultivos en la Amazonía, en mi tierra, muy cerca de mi ciudad”.

Expertos mundiales hablan de TAMSHI:

“Su aporte es invaluable para Perú”

Los expertos mundiales en agricultura y manejo de bosque tropical sostenible del CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) vinieron de Costa Rica a visitar el Fundo TAMSHI y quedaron positivamente sorprendidos de que existía algo tan único en Perú.

Vinieron en marzo de 2019 a estudiar los beneficios ecológicos y ambientales del Fundo TAMSHI. Constataron que el Fundo TAMSHI es un caso de estudio a nivel internacional, los mas de 2 millones de árboles nativos sembrados y los beneficios ambientales son importantes.

Los conocimientos y mejores prácticas desarrolladas por TAMSHI para restauración, compensación y conservación superan las normas vigentes. La conclusión de los expertos del CATIE fue “el aporte de la generación de conocimientos, innovaciones, buenas prácticas y experiencia en el cultivo de cacao generadas por el Fundo TAMSHI al sector cacao del Perú es invaluable”.

Dada la magnitud de la finca TAMSHI, los beneficios ambientales en términos de restauración del paisaje, conectividad ecológica y prestación de servicios ambientales como secuestro de carbono, conservación de suelos, agua y biodiversidad, es significativo.

Los nuevos dueños de TAMSHI, han desarrollado voluntariamente un plan de restauración ecológica dentro del Fundo mismo de más de 1,300 ha (es decir casi 50% del total de la superficie del Fundo) para fines de conservación/protección. Esta decisión gerencial y de manejo tiene efectos significativos sobre la bondad ecológica-ambiental del Fundo TAMSHI. Además, los dueños han voluntariamente propuesto destinar 1,200 ha en el corazón de la Amazonía, ubicados en zona de Panguana II, para que se convierta en una de las Áreas de Conservación Privadas más grande de Loreto.

Es importante señalar que las herramientas que TAMSHI ha desarrollado podrían ser estratégicas para que Perú tenga un modelo que permita el desarrollo sostenible de la Amazonía sobre la base de sistemas agroforestales. Esto podría devenir en un modelo transferible para reforestar miles de hectáreas en la Amazonía, perdidas por la agricultura migratoria, más de 150,000 ha se pierden cada año, y el 90 por ciento de esta pérdida es por la agricultura migratoria (6 millones de ha de purmas que nadie está solucionando).

Según el CATIE, uno de los elementos invaluables de TAMSHI para LORETO es que está compartiendo su conocimiento, que viene de los mejores expertos mundiales, con todos los pequeños agricultores de Loreto, con DEVIDA, con la Dirección Regional de Agricultura de Loreto, con las universidades: UCP, UNAP, a través de su programa PAPEC, de sus 13 escuelas de campo, de convenios, de programas de capacitación, y de pasantías. (NP)