“Funcionarios que aceptan cargos sin estar aptos pueden ser denunciados ante el Ministerio Público”

Así como los mismos directivos de entidades y jefes de pliego, por resistirse a tomar acciones correctivas.

Así lo dio a conocer el contralor regional CPC Emerson Rucoba, en cuanto a la exhaustiva verificación de perfiles que viene haciendo esa institución a los funcionarios que han sido colocados en diversas entidades públicas.

“Lo que se aprecia es que hay resistencia en algunas direcciones regionales. El los dos hospitales principales de Iquitos y la propia dirección regional de salud. Ya se han vencido los plazos para las rectificaciones necesarias y también se ha comunicado a los titulares de las entidades a fin que efectúen los correctivos y los profesionales cuenten con los perfiles acordes a la norma. No lo han hecho hasta la fecha.

Hay un caso latente como el del director de la Red de Salud de Alto Amazonas, que es un obstetra. No cumple con el perfil en cuanto a experiencia, ya hemos emitido una alerta de control donde también comprendería al director regional de salud porque él ha sido quien lo ha designado en el cargo. El informe ha sido elevado al titular de pliego para que como máxima autoridad administrativa adopte las acciones que correspondan, ya sea administrativas o legales.

Hay que hacer hincapié en cuanto a que existe responsabilidad tanto en la autoridad que designa a los funcionarios, así como en los funcionarios que aceptan un cargo pese a que no cumplen con los requisitos. Es un aspecto irregular e incluso de tipo penal que se tendría que evaluar.

Los jefes de pliego también son pasibles de una responsabilidad en caso no actúen puesto que se les está dando a conocer a través de informes de control y alertas de Contraloría. Los casos podrían llegar hasta el ministerio público”, ilustró el contralor regional de Loreto.