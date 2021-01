Fumones asaltan a mujer

Por inmediaciones del INIA



A 6 días de iniciado el año 2021, nuevamente los delincuentes hacen de las suyas. El día de ayer a plena luz del día, asaltaron con cuchillo en mano a una mujer y la arrebataron su cartera que contenía dinero en efectivo, un equipo celular valorado en 1200 soles, tarjetas de crédito y documentos personales.

Los vecinos del sector cuando salieron de sus casas para auxiliar a la víctima, se dieron con la ingrata sorpresa que las personas de mal vivir, se habían dado a la fuga a bordo de un motocarro con dirección desconocida.

La mujer fue apoyada por los pobladores, quienes la encontraron con una crisis nerviosa. La víctima no podía hablar y no quiso identificarse.

Los pobladores manifestaron, que los robos y asaltos por el sector de INIA se han vuelto costumbre. La falta de patrullaje por parte del serenazgo de este distrito y de la misma policía, hace que los facinerosos hagan de las suyas en este sector y le conviertan en tierra de nadie.

También manifestaron, que por inmediaciones de las calles Isabel La Católica con 12 de Octubre, en el asentamiento humano American, la carretera Iquitos-Nauta, kilómetro uno, hay una tragoteca que funciona todo el día, en donde se reúnen personas de mal vivir y no respetan los protocolos de bioseguridad, ni mucho menos el toque de queda.

Vecinos piden que las autoridades vayan por el lugar y tomen las acciones que les confiere la ley. (C. Ampuero)