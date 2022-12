Ayer convocaron a una marcha relámpago por la paz, cuando en otras partes compatriotas vienen muriendo.

*Al mejor estilo fujimontesinista de los años 90, llevaron a la histórica plaza 28 de Julio a grupo de danzas para distraer a la población de la crisis política. Y hasta al grupo “Explosión”. Faltaba que lleven a una “virgen que llora de verdad”, cerca a Navidad.

“Un gobierno de facto, es aquel que ejerce el poder en la práctica, pero que no está reconocido o avalado por una norma jurídica”.

Entonces en estos instantes de inmensa inestabilidad política del país, el gobierno de facto de la presidenta Dina Hercilia, son las fuerzas armadas y la policía. Quienes no fueron elegidos en un proceso electoral democrático.

Ya lo había observado el reconocido antropólogo Alberto Chirif, en la entrevista publicada el último lunes 19 de septiembre 2022.

“Creo que la señora Dina Boluarte, no tiene la capacidad de control. Me parece que ella ha entregado el espacio a las fuerzas armadas que están cometiendo barbaridades, hay una cantidad de personas que han fallecido y eso es peligroso porque está demostrando que quienes están actuando son los militares, no la sociedad civil” declaró Chirif.

Y en efecto, las fuerzas armadas fueron las que llamaron a los medios de comunicación para que cubran la marcha: “Todos unidos por la paz” en la histórica Plaza 28 de Julio.

“Estamos acá porque no queremos que nuestra Amazonía se tiña de sangre” decía un trabajador de la quinta región por el micro. ¿Y quiénes son los que vienen tiñendo de sangre el país con la muerte de más de 20 compatriotas? Muchos no tienen autoridad moral para hablar de luchar contra la violencia desatada en el país por ciudadanos que llaman a elecciones generales ya.

Así como están saliendo a la plaza 28 a pedir paz, deberían auto convocarse y salir a las calles a reforzar la lucha contra la delincuencia. En Loreto se armarían mejor para que vayan a cuidar la frontera que está a mansalva de actividades ilícitas, así como presencia de las guerrillas colombianas que han secuestrado esos territorios.

En Iquitos netamente, deberían coordinar con los alcaldes y el gobierno regional para que puedan salir a limpiar las calles infestadas de basura y olores putrefactos. En esos instantes no se les observa tener relaciones amicales con la sociedad civil. No apoyan.

Piden paz, cuando la Constitución política del país, estipula que los peruanos tienen el absoluto derecho a la protesta. Una protesta para que se vayan todos los congresistas que son los que realmente habrían armado todo lo ocurrido como la mejor “obra de Montesinos”, a fin de quebrar la democracia sin ser tan evidentes de sacar a las FFAA a las calles a atemorizar.

Ahora lo han querido hacer de manera más “fina”, colocar a una señora que no ha podido paralizar las muertes en Perú como presidenta, cuando en realidad el gobierno nacional en estos instantes es un GOBIERNO DE FACTO. Y la presencia de las FFAA en la histórica Plaza 28 de Julio, así como en otras plazas del Perú; terminan dando la razón. (Luz Marina Herrera Lama).