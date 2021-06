Fueron a comprar combustible en Puerto Leguízamo (Colombia)

En el lado peruano hay desabastecimiento de alimentos y de combustible



El consejero regional por la provincia de El Putumayo, profesor Josué Iracude Calderón, contó al diario “La Región”, que los tripulantes y el motorista que trabajan en el proyecto de cacao (PEDICP) y de reforestación (GERFOR), la noche del último sábado se dirigieron hasta localidad de Puerto Leguízamo en Colombia, para comprar combustible y poder realizar los trabajos en Perú, con respecto al “Proyecto Cacao”, a través del Proyecto Especial de Desarrollo Integral de la Cuenca de el Putumayo y del “Proyecto Reforestación” a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre.

“Estaban yendo a comprar combustible a Puerto Leguizamo, en Colombia. Luego retornaron en la noche (aproximadamente a las 7:00 pm). Lamentablemente estamos abandonados por el Estado, abandonados por el gobierno regional. No hay combustible en El Putumayo y tenemos que cruzar el río para poder ir abastecernos en Colombia. La información que hasta el momento maneje es que el motorista habría perdido el control del deslizador. Por la falta de visibilidad en la noche fue a impactar fuertemente contra un montículo de tierra. Al parecer, se trasladaban a una velocidad permitida a orillas del río ya que éste se encuentra crecido. La falta de visión hizo que vayan a chocarse, los bidones cayeron encima de la tripulación y con el impacto y el deslizador se volteó. Todos cayeron al agua lamentablemente fallecieron los dos ingenieros. Es la información que manejo hasta el momento”, relató el Consejero Regional.

El consejero regional dijo que en más de una oportunidad dio a conocer al profesor Elisbán Ochoa, gobernador Regional de Loreto, sobre la situación en la que se encuentra esta provincia en la frontera con Colombia. Manifestó que el gobierno regional tiene cuatro lanchas que pueden poner en funcionamiento para abastecer de combustible y alimentos de primera necesidad para la provincia, pero hasta la fecha no hace nada. Estas lanchas, que datan desde la gestión de Iván Vásquez Valera, están acoderadas en un puerto, se encuentran en abandono. “Nuestra frontera está abandonada y ni la autoridad regional y mucho menos el gobierno central hace algo para vivir tranquilos”, precisó Iracude.

Otro caso lamentable que se debe reportar en esta parte de la frontera es que la Policía Nacional del Perú, poco o nada pudo hacer ante esta situación, ante este hecho trágico, por la falta de material logístico con la que cuenta esta institución policial.

El consejero Regional manifestó que personal de la Policía Nacional del Perú, no pudo accionar, porque no cuentan con un motor, tampoco tienen un deslizador y mucho menos cuentan con combustible. Están completamente desabastecidos. El día que sucedieron los hechos, los efectivos policiales del Perú tuvieron que prestar combustible, para poder constatar siquiera el hecho. “De esto también dimos cuenta, nuestra Policía Nacional no tiene material logístico, no pueden ni patrullar la zona, ellos también están abandonados por la IV Macro Región Policial de Loreto. Muchas veces tienen que hacerse de la vista gorda para cumplir su función”, finalizó Josué Iracude.

Este accidente fluvial que lamentablemente enluta a dos familias, una vez más dejó al descubierto el abandono total de las autoridades en la zona de frontera. Ojalá tomen cartas en el asunto y de una vez por todas solucionen los problemas álgidos que hay en esta parte de la región Loreto.

