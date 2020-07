“Fue un error, ofrezco disculpas, no lo volveré a hacer”

Sostuvo Linda Caba, tras difusión de vídeo en un local de baile donde no se respetó el estado de emergencia

Luego de los comentarios que recibió en las redes sociales y la difusión de un video donde se le ve a Linda Caba, en un local de baile cantando en vivo, la conocida cantante pucallpina sostuvo que llegó de forma espontánea a dicha fiesta que organizaron unos amigos. Manifestó que siempre es respetuosa de las leyes y las personas.

La cantante indicó también que no volvería a participar en una fiesta similar y que si lo hizo fue como espectadora, ya que el dueño del local es un amigo suyo. Señaló que estaba paseando en moto y le dijeron que había un concierto virtual y se fue a ver.

“Me han invitado a cantar unas canciones, porque son mis amigos los músicos, nos ha ganado la euforia como a cualquiera le puede pasar. Quizás el error de los organizadores fue no cuidar el protocolo y, siendo una persona responsable de mis actos, ofrezco disculpas a quienes se han sentido ofendidos, sé que estuvo mal lo que hice y voy a grabar un video para colgar en las redes, porque yo no soy una persona mala y por mi parte nunca más verán cosas de ese tipo”, refirió la cantante. (C. Ampuero)