Fue levantada medida de fuerza en Yurimaguas

Tras diálogo exitoso entre comisión del GOREL, FEDEAGRAA y FREDESAA

Partes arribaron a importantes acuerdos en pro del desarrollo de esa provincia.

Tras un intenso debate en la mesa de diálogo establecida el pasado miércoles 12 de febrero entre la comisión de alto nivel del gobierno regional de Loreto/Gorel, la Federación Agraria Alto Amazonas/FEDEAGRAA, el Frente de Desarrollo de Alto Amazonas/FREDESAA, FREVYDAA, Construcción Civil y el Frente Amplio de Asentamientos Humanos -entre otras organizaciones- se llegó a importantes acuerdos que posibilitaron levantar el paro provincial iniciado hace tres días.

La comisión del Gorel estuvo presidida por el gerente general regional Danilo Pezo Tello, acompañado del gerente de Infraestructura Edy Ruiz Zárate, el director regional de Agricultura Sergio Donayre y los consejeros regionales Alan Bernard Rodríguez Fasanando, Francisco Javier López Robles, José Alfredo Valera Flores y George Anthony López.

También estuvieron presentes el sub prefecto de Alto Amazonas, el alcalde provincial, el alcalde del distrito de Teniente César López, el congresista electo Leonardo Inga Sales, dirigentes del Sutrared, prensa, entre otros.

Los temas tratados en esta mesa de diálogo se refieren a los nueve (09) puntos considerados en el acta firmada el 03 de junio del 2019, entre el gobernador Elisbán Ochoa Sosa, FEDEAGRAA, alcalde provincial de Alto Amazonas, el gerente subregional y el comisionado de la PCM.

Entre las conclusiones y acuerdos, están: Elaborar el estudio de pre inversión para presentar al gobierno central en 30 días hábiles para la adquisición de un pool de 70 máquinas, mientras que el Gorel adquirirá en el presente año, con fondos del Fideicomiso 34 máquinas, con un presupuesto de S/. 26’305,771.20, para atención de emergencia en 08 provincias. De esa cantidad, ocho (08) máquinas serán para la municipalidad provincial de Alto Amazonas y cuatro (04) para la municipalidad distrital de Teniente César López Rojas. El proceso de licitación se realizará el próximo mes de marzo. También, con presupuesto del Fideicomiso se considerará el proyecto de electrificación para dicho distrito.

En cuanto al proyecto “Puente sobre el río Shanusi”, el gerente de Infraestructura del Gorel, indicó que la obra ya está en ejecución desde el año 2019, la plataforma se está construyendo en Lima y será reiniciada en cuanto se suspenda la acción de lucha. Al mismo tiempo, dicho funcionario entregó la RER Nº 034-2020-GRL-GR, donde se retrotrae el proceso de selección de estudio de pre inversión declarado nulo, a la etapa de admisión de ofertas del proyecto “Mejoramiento del camino vecinal Simuy-La Florida-Túpac Amaru-Nuevo Jaén-Independencia-Roca Fuerte-Puerto Perú-Cotoyacu-Grau, con un presupuesto aproximado de 70 millones de soles; y que el próximo mes de marzo se lanzará el nuevo proceso de licitación.

Del mismo modo, la primera semana de marzo próximo se sacará a licitación la elaboración del expediente técnico del proyecto carretero Yurimaguas-Jeberos II tramo y el 15 de junio el lanzamiento de licitación de dicha obra. Paralelo a esto el Gorel se compromete a realizar el estudio de pre inversión del asfaltado del I tramo de la carretera Yurimaguas-Jeberillos. El Consejo Regional declarará de interés regional la construcción del proyecto carretero Yurimaguas-Jeberos-Jeberillos.

También, el Gorel se compromete a realizar el estudio de pre inversión de la construcción del puente sobre el río Huallaga, a la altura del caserío Dos de Mayo. Y, asume el compromiso de elaborar el estudio de pre inversión a nivel de asfaltado de la construcción de la carretera Yurimaguas-Santa Cruz-Lagunas y Yurimaguas-Teniente César López. Ambos hasta el 30 de abril del presente año.

Por otro lado, la gerencia sub regional de Alto Amazonas convocará a reunión el viernes 28 de febrero para conformar el comité pro carretera Balsapuerto-Moyobamba, integrado por el FREDESAA, FEDEAGRAA, sociedad civil, organizaciones indígenas, autoridades provinciales y el gobierno regional. Asimismo, elaborar una agenda de trabajo y solicitar el financiamiento al MTC para elaborar el estudio de pre inversión.

En cuanto al pedido de instalación de garitas de control, el gobierno regional solicitará la instalación de las garitas de control y peaje al MTC y la DRTC, en la carretera Yurimaguas-Jeberos y Yurimaguas-Balsapuerto, para lo cual los consejeros regionales y congresista electo, presentes en la reunión, asegurarán el seguimiento de la gestión.

Se acordó también instalar la mesa técnica permanente integrada por representantes del Gorel, FEDEAGRAA, FREDESAA y sociedad civil organizada y, conformar la comisión de seguimiento de los acuerdos del acta y su cumplimiento; ambos estamentos serán reconocidos con Resolución Ejecutiva Regional a emitirse a la brevedad.

En cuanto al tema agrario-agroindustrial, se acordó que el 30 de marzo próximo la Dirección Regional de Agricultura/DRAL, presentará al Consejo Regional el Informe Técnico Regional para declarar de necesidad pública y de interés regional en el ámbito del Gorel, en el marco de la gestión eficiente de los recursos naturales de los productores agrarios organizados y fortalecidos empresarialmente y en el desarrollo rural productivo respetando la interculturalidad.

Referente al tema de descentralizar la DRAL, con la creación de la Sub Región Agraria como Unidad Ejecutora, se indicó que el informe de Planeamiento y Presupuesto y del asesor jurídico del Gorel, será emitido la primera semana de marzo próximo.

Sobre la Reformulación del PEDAMAALC (Proyecto Especial Datem del Marañón Alto Amazonas Loreto Condorcanqui), el FREDESAA y FREDEAGRAA, los congresistas electos y el alcalde provincial de Alto Amazonas solicitarán la presencia en Yurimaguas del presidente del Consejo de Ministros y el Ministerio de Agricultura y Riego/MINAGRI, para tratar el tema de las capacidades y aprobación de los proyectos de PEDAMAALC. El Gorel solicitará al PEDAMAALC el expediente técnico del canal de riego del Valle del Shanusi.

Sobre el Plan Estratégico de Desarrollo de la provincia de Alto Amazonas, la municipalidad provincial se compromete a convocar a una reunión de trabajo al CEPLAN, Gorel, PEDAMAALC, SENASA y otros sectores vinculados al agro, para su elaboración. También se acordó que el gobierno regional instalará las mesas técnicas Agrarias, Acuícolas y Apícolas, a más tardar la primera semana de marzo, mediante Resolución Ejecutiva Regional/RER.

En cuanto a la ejecución de proyectos productivos, la gerencia subregional de Alto Amazonas tiene 06 proyectos, de los cuales 02 tienen financiamiento: Mejoramiento del Servicio de Apoyo a la Cadena Productiva Ganadera de doble propósito de 04 distritos de Alto Amazonas con un presupuesto de S/. 25’413,371 soles; y el Mejoramiento de la cadena productiva piscícola en los distritos de Yurimaguas, Balsapuerto y Teniente César López, con un presupuesto de S/. 10’872,056 soles.

El gobierno regional se compromete que en el mes de marzo se termina el expediente del proyecto de la construcción de la Planta Procesadora de palma de aceite y de inmediato lanzar su licitación. Sobre el proyecto del molino del Valle del Shanusi, el director de la DRAL indicó que a fines del mes de marzo se estará licitando lo pendiente del proceso de adquisiciones: tractor agrícola, camión, máquina embolsadora y la refacción de la infraestructura. Además, el Gorel verificará el cumplimiento del plazo contractual del proyecto Molino del Valle del Shanusi.

También se compromete el gobierno regional a buscar el financiamiento del proyecto productivo apícola: Mejoramiento del Servicio de apoyo a la cadena productiva apícola en los distritos de Yurimaguas y Balsapuerto.

Por otro lado, la Comisión Técnica del FEDEAGRAA realizará la propuesta de un marco jurídico a la protección del agricultor para ser tratada en la Mesa Técnica con el MINAGRI.

Finalmente, el GOREL, MPAA, FEDEAGRAA, FEDESAA y FREVYDAA, gestionarán a través de los congresistas electos de Loreto, la presentación de un proyecto de Ley en el Congreso para plantear la modificación de la Ley Nº 29763, en sus artículos 26, 27, 28 y 29 de redimensionamiento de los bosques de producción permanente en los distritos de la provincia de Alto Amazonas y la derogatoria de la RM Nº 0368 y la RM Nº 0442. Proyecto de Ley que tiene que ser elaborado antes del 30 de marzo. El Gorel suspenderá todo tipo de proceso de concesiones forestales y concesiones mineras no metálicas en la provincia de Alto Amazonas.