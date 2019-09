Frustran asalto al rápido “ODÍN I”

E incautan dos armas de largo alcance fusil Galil

Al parecer lo tenía todo planeado. Un sujeto, que las autoridades mantienen su nombre en reserva, fue intervenido por agentes policiales, luego que tuvieran información que la persona intervenida tenía en mente asaltar el rápido “Odín I”

Según fuentes policiales, cerca de las tres de la tarde de ayer, cuando los pasajeros se embarcaban en el puerto Henry de Pucallpa, una persona quien mostraba actitud sospechosa fue capturada por los agentes del orden.

Durante el registro personal, los agentes policiales encontraron en su poder 2 armas de fuego de largo alcance, chalecos antibalas, cacerinas y una cantidad de municiones. La embarcación no salió rumbo a Iquitos mientras duró la diligencia.

La policía no descarta que el intervenido, quien luego que pasó a calidad de detenido, se embarcó al “Odín I” planificando un asalto a los pasajeros de dicha embarcación, mientras que sus cómplices esperaban en un lugar del río para perpetrar el asalto.

(C. Ampuero)