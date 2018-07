Así lo dio a conocer Jim Jones Dávila, presidente de la comisión organizadora del 8vo. Congreso.

El también secretario del Sute Loreto, inició la entrevista disculpándose por la suspensión de la anterior reunión debido a que se encontraba en la capital donde tuvo un percance y no pudo estar presente. Sin embargo, viene convocando para una asamblea a desarrollarse hoy a las 7 y 30 de la noche.

“El trabajo va a continuar, este trabajo no es fácil sino complicado más que estamos en un momento crucial de crisis. Este problema que tenemos, creo que nos debe fortalecer. Somos como el salmón que vamos contra la corriente, muchos de ellos (dirigentes) pueden quedar en el viaje, pero el resto vamos a continuar y vamos a realizar sí o sí el 8vo. Congreso del Frente Patriótico.

Este miércoles a las 7 y 30 de la noche habrá una reunión firme para tomar acciones. Se verá una nueva fecha para el desarrollo del 8vo. Congreso. Yo siempre he estado cuestionando que cuando invitamos a las organizaciones éstas no acuden, muchos solo hablan o critican en redes sociales y no asisten a las asambleas. Es el momento de despertar y asistir a la reunión para definir la fecha del congreso, aprobar el reglamento para ese congreso.

Acatamos el paro y participaremos en una movilización por todo lo que está pasando en el plano judicial a nivel nacional. Estamos en contra de los audios presentados por IDL Reporteros. Hay que cuestionar todo el sistema judicial, el CNM, la corte suprema y cortes superiores.

Acá en Loreto tenemos actos de corrupción que hasta el momento no hay sanción. Eso estamos colocando en el pronunciamiento del FPL en cuanto a uno de los casos emblemáticos que involucra al ex presidente regional Yván Vásquez, a quien hasta el momento no ha sido hallado responsable y sancionado.

Y no solo es él, en provincias y distritos también hay denuncias por actos de corrupción, pero los responsables siguen gozando de libertad. Hago un llamado a todo el pueblo para que acate el paro y se movilice en contra de la corrupción este jueves 19 de julio”, finalizó.