Así lo señaló el secretario de organización Eduardo Vásquez.



Tras el anuncio del paro regional indefinido al que convocó el Frente Patriótico de Loreto (FPL), Eduardo Vásquez, el secretario de organizacion de la base Loreto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), dió a conocer que su gremio no fue convocado para acatar la paralización.

De acuerdo a Vásquez, la CGTP no recibió invitación alguna por parte del del Frente Patriótico de Loreto (FPL), para las coordinaciones y movilizaciones que se realizaron el día de ayer con motivo de la paralización, a pesar que es uno de los sindicatos con mayor número de agremiados.

“La CGTP no fue notificada, tampoco el SITRAMUN Maynas. Recién me enteré de la paralización la mañana de ayer (domingo 21 de agosto), y creo que para ser masivos y contundentes se debe tener una mejor coordinación con las bases y las dirigencias de los asentamientos humanos, con un trabajo mínimo de 15 días de convocatoria por los medios de comunicación”, declaró.

El dirigente sindical, también señaló que existen las suficientes condiciones para iniciar una paralización, que debería empezar con un paro de 24 horas, por el alto costo de los productos básicos, pero que debe contar con la participación de los diferentes gremios y asociaciones que permita la contundencia de la lucha.

Por otro lado, el secretario de organización del Sindicato de Construcción Civil, Reynaldo Tuanama, señaló que los trabajadores de construcción no se encuentran de acuerdo con ninguna movilización debido a que recién están en busca de la reactivación de su economía, ya que fueron uno de los sectores más golpeados durante la Pandemia por la Covid-19.

(D.Rengifo)