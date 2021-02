Frente Patriótico de Loreto denuncia penalmente a gobernador por omisión de funciones

Así lo dio a conocer el presidente actual, Prof. César Juan Coral García.

También envió documentos a la Premier y al presidente de la República con una serie de pedidos.

No se quedó paralizado. Ante el cuestionamiento hecho por la población de Loreto y el mismo Padre Miguel Fuertes, en torno a que el gobierno regional no ha brindado mantenimiento a las plantas de oxígeno que fueron donadas el año pasado; el presidente del Frente Patriótico de Loreto Prof. César Juan Coral García, a través de asesoría jurídica preparó una denuncia penal para interponer ante el ministerio público contra el gobernador y funcionarios que resulten responsables del presunto delito de omisión de funciones.

Asimismo, envió documentos a la Premier, al presidente del Perú y la congresista Luz Cayguaray, pidiendo auxilio para la región Loreto.

“El Vicariato con ayuda del pueblo logró adquirir plantas de oxígeno que fueron entregadas al hospital regional, a Nauta y el gobierno regional en acta se comprometió a darles mantenimiento, hecho que obviamente no lo han tomado en cuenta y ahora varios pacientes vienen muriendo por falta de oxígeno. Es por eso que estoy interponiendo una denuncia penal en el ministerio público contra el gobernador y los funcionarios que resulten responsables” declaró el presidente del frente patriótico.

Agregó que ayer interpuso dos documentos ante la Premier y el presidente del Perú, solicitando ayuda para Loreto y atención urgente en el mantenimiento de las plantas de oxígeno, o que se cree un puente aéreo a fin que las personas no sigan muriendo por falta del insumo.

“Frente a la situación desastrosa que estamos volviendo a vivir en Loreto, he enviado documentos a la Premier y al presidente Sagasti, para que nos atiendan cuanto antes ya que somos una región aislada a la que solo se puede llegar por vía aérea de manera inmediata.

Estamos clamando auxilio, que haya un puente aéreo a fin que envíen balones de oxígeno hasta que arreglen las plantas que se han deteriorado. Y también que nos garanticen más recursos humanos de primera línea, para que no continúen muriendo más personas, para combatir la pandemia. Que envíen equipos de bioseguridad.

Que coadyuven a instalar una planta de oxígeno en cada provincia, con más recursos humanos, en suma, que no nos dejen abandonados como en la primera ola. Que los ministerios implementen los servicios de agua y desagüe en Loreto, que son primordiales para combatir al virus letal.

Que se retome el proyecto energético Moyobamba Iquitos, necesitamos mejor conectividad vial, mejor Internet para los estudios de las nuevas generaciones. He enviado toda la copia de los documentos a la congresista Luz Cayguaray, a fin que se preocupe y les haga seguimiento para que nos atiendan pronto” habló Coral. (LMHL).